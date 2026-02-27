Energisa alerta: objetos estranhos na rede elétrica causaram mais de 200 ocorrências em Rondônia em 2025

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 27/02/2026 às 14h12

Objetos arremessados ou presos à rede elétrica provocaram mais de 200 ocorrências em Rondônia somente em 2025. Ao longo desses registros, foram contabilizados cerca de 44 mil impactos no fornecimento de energia, número que representa a soma das unidades consumidoras afetadas em cada interrupção.

Além dos transtornos causados pela falta de energia, esse tipo de situação representa um risco sério à segurança da população.

Entre os materiais encontrados na rede estão tênis, sacos plásticos, bolas, roupas, fios metálicos e outros objetos lançados intencionalmente ou levados pelo vento. Quando entram em contato com a fiação, podem provocar curtos-circuitos, rompimento de cabos e danos a equipamentos do sistema elétrico.

Risco vai além da falta de energia

A presença de qualquer objeto na rede elétrica pode energizar estruturas e criar pontos de choque, colocando em risco quem tenta se aproximar. Dependendo da situação, também há possibilidade de incêndios e acidentes graves.

A coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, reforça que a tentativa de retirada desses materiais é extremamente perigosa.

“Quando um objeto entra em contato com a rede elétrica, ele pode ficar energizado e se transformar em um ponto de choque. O risco aumenta quando alguém tenta retirar esse material usando varas, escadas ou qualquer outro recurso improvisado. A orientação é clara: jamais tente remover objetos da rede elétrica. Ao identificar essa situação, mantenha distância e acione imediatamente a Energisa pelo 0800 647 0120”, alerta.

O que fazer em caso de ocorrência

A recomendação da Energisa é simples e pode evitar acidentes:

Não jogue objetos sob ou sobre a rede elétrica;

Nunca tente retirar materiais presos à fiação;

Não se aproxime de fios partidos ou cabos no chão;

Não toque em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede;

Em caso de emergência, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Energisa (0800 647 0120).