Nova estrutura e mais segurança: Escola Assunta Maria Gianini Favaleça é reinaugurada

Por Assessoria

Publicada em 27/02/2026 às 15h17

A Prefeitura de Pimenta Bueno concluiu a reforma da Escola Municipal Assunta Maria Gianini Favaleça, localizada no distrito de Itaporanga. A obra foi executada com investimento de R$ 579 mil em recursos próprios, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a melhoria da infraestrutura da rede pública de ensino.

A reforma contemplou importantes intervenções estruturais e de revitalização, garantindo mais segurança, conforto e melhores condições de aprendizagem para alunos, professores e toda a comunidade escolar.

Melhorias realizadas

Entre os serviços executados estão:

Construção de muro no entorno da escola, proporcionando mais segurança;

Reforma completa dos banheiros, adequando os espaços às necessidades dos estudantes;

Pintura geral da unidade escolar;

Troca de pisos, garantindo maior durabilidade e melhores condições de uso.

A intervenção moderniza o ambiente escolar e contribui diretamente para a valorização da educação no distrito de Itaporanga.

Investimento na educação

O investimento com recursos próprios demonstra o planejamento e a responsabilidade fiscal do município, permitindo que obras estruturantes sejam realizadas sem comprometer outras áreas essenciais.

A Prefeitura reforça que continuará trabalhando para fortalecer a educação municipal, promovendo melhorias nas unidades escolares e assegurando um ambiente adequado para o desenvolvimento dos alunos.