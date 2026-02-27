Filha de Solange Couto se pronuncia após falas polêmicas no BBB 26
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 27/02/2026 às 15h14
As declarações recentes de Solange Couto no Big Brother Brasil 26 provocaram forte repercussão nas redes sociais e levaram a filha da atriz a se posicionar publicamente. Em nota divulgada no Instagram, Mariah afirmou que não representa a mãe e relatou estar sendo alvo de ataques.

A manifestação ocorreu após falas de Solange direcionadas à jornalista Ana Paula Renault dentro do reality. As declarações foram amplamente criticadas e geraram acusações de discurso ofensivo.

No texto publicado, a filha da atriz iniciou esclarecendo sua posição:

“Não sou porta-voz de ninguém além de mim mesma. [...] Não administro e nem trabalho na comunicação da minha mãe, Solange Couto, e nunca estive à frente de seus perfis nas redes sociais”

Mariah revelou ainda que já foi vítima de violência sexual no passado e afirmou que tem sido exposta novamente nas redes em razão das declarações feitas pela mãe no programa. Ela destacou sua atuação em pautas ligadas aos Direitos Humanos e à defesa de crianças e adolescentes.

Apesar de reconhecer que as falas de Solange foram problemáticas, afirmou que não irá atacá-la enquanto ela estiver confinada:

“Não me levantarei para atacar a minha mãe enquanto ela está confinada. Ela terá a oportunidade, quando sair, de refletir e se responsabilizar por suas falas, que reconheço como problemáticas e refletem, infelizmente, a estrutura machista e violenta à qual todas as mulheres estão submetidas, inclusive ela mesma.”

Em outro trecho, completou:

“Neste momento, sou filha, sou familiar e meu papel é respeitar a mulher que me fez ser quem eu sou”

As críticas à atriz se intensificaram após comentários feitos durante conversas na casa. Em um dos momentos, Solange afirmou:

“Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não!”

Em outro diálogo, também direcionado a Ana Paula Renault, declarou:

“Quando Deus não deu filhos a ela, é porque sabe que ela não teria capacidade de amar alguém”

O episódio segue repercutindo nas redes sociais enquanto a participante permanece no confinamento.

