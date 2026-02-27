Prefeitura intensifica operação tapa-buracos em Guajará-Mirim

Por Assessoria

Publicada em 27/02/2026 às 15h08

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), está realizando a operação tapa-buracos em diversas ruas e avenidas do município, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.

Os serviços já foram executados nas avenidas Campos Sales, Dom Xavier Reis, Tiradentes, Rocha Leal, Dom Pedro I, Getúlio Vargas, Pimenta Bueno, Porto Carreiro, Firmo de Matos, 13 de Setembro e Duque de Caxias.

A ação faz parte do cronograma contínuo de manutenção viária e seguirá contemplando outras ruas e avenidas da cidade, conforme planejamento da equipe técnica da SEMOSP.

A Prefeitura reforça que as melhorias na infraestrutura urbana são fundamentais para proporcionar mais mobilidade, segurança e qualidade de vida à população de Guajará-Mirim.