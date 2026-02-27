Calendário de eventos para 2026: Turismo, esporte e lazer são ampliados na prefeitura de Porto Velho

Por Augusto Soares

Publicada em 27/02/2026 às 15h26

A Prefeitura de Porto Velho lançou, oficialmente, nesta quinta-feira (26), o calendário de eventos para 2026. A solenidade conduzida pelo titular da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes Júnior, aconteceu no auditório do Museu do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e contou com a presença de várias autoridades municipais e representantes de diversos segmentos da economia local.

Elaborado com o apoio de outras pastas, como as que estão ligadas à educação (Semed), cultura (Funcultural) e Desenvolvimento Urbano (Emdur), entre outras. Com uma programação diversificada e ainda mais elaborada, o calendário foca na valorização do regionalismo, do turismo, esporte e lazer, além do fortalecimento da economia local.

“Apresentamos um cronograma organizado e planejado desde o fim do ano passado. O planejamento considerou fatores climáticos e a realidade econômica do município.

A programação contempla turismo, esporte, lazer e a retomada de projetos que estavam parados, além de aquecer o comércio, fortalecer a rede hoteleira e valorizar as particularidades locais”, comentou Paulo Moraes.

Acrescentou que o calendário de eventos, como determina o prefeito Léo Moraes, passa a funcionar como uma importante ferramenta de planejamento estratégico para o município, garantindo previsibilidade ao pequeno comerciante, que antes enfrentava dificuldades pela falta de informações e incerteza nas datas. Com início, meio e fim previamente definidos, os empreendedores podem se organizar melhor, reforçar estoques, contratar pessoal temporário e planejar ações promocionais.

“Hotéis e empresas de receptivo também ganham condições de criar pacotes e atrair visitantes para impulsionar a economia e gerar mais oportunidades para a população”. Disse ainda que nesse contexto, a cidade já se destaca na realização de grandes eventos e como um importante destino turístico, tanto em âmbito estadual quanto nacional.

Páscoa, Dia das Mães e Natal

Dentre os eventos de maior destaque, Paulo Moraes citou o “Páscoa no Parque”, que já integra oficialmente o calendário municipal como um dos principais momentos do ano. Com nove dias de programação, inclui a encenação da Paixão de Cristo, a “Corrida aos Ovos” e apresentações musicais gospel, entre outros atrativos.

“No ano passado, mais de 120 mil pessoas prestigiaram o evento, e a expectativa para esta edição é superar esse público, reforçando a importância cultural e econômica da iniciativa promovida pela Prefeitura”, frisou.

Mencionou também as feiras de artesanato e celebrações de cunho social, como o Dia das Mães, o Dia das Crianças e o tradicional Natal, que em 2025 reuniu mais de 800 mil pessoas.

Aleks Palitot ressaltou que a pasta apresentou o planejamento estratégico voltado à valorização do turismo e ao fortalecimento do esporte em Porto Velho

“A programação natalina inclui a iluminação temática do Parque da Cidade, da Av. Sete de Setembro e de diversos distritos, em uma estrutura mais ampla e organizada, fortalecendo o turismo e movimentando o comércio local”.

UNIÃO DE ESFORÇOS

O secretário-executivo da Semtel, Aleks Palitot, ressaltou que a pasta apresentou o planejamento estratégico voltado à valorização do turismo e ao fortalecimento do esporte em Porto Velho, unindo as Secretarias Executivas de Esportes e de Turismo em ações integradas para promover o desenvolvimento da cidade.

Destacou que o plano prioriza o acesso da juventude às atividades esportivas como ferramenta de cidadania, inclusão social e prevenção a influências negativas, além de reforçar iniciativas que evidenciam os potenciais da capital de Rondônia.

“Nosso compromisso é entregar resultados que superem as expectativas, fortalecendo o esporte, o turismo e garantindo mais oportunidades para a população de Porto Velho”, destacou Palitot.

Como secretário-executivo de esportes da Semtel, Cássio Moura enalteceu toda equipe sob a liderança de Paulo Moraes Júnior, que tem conduzido a pasta com a nobre missão de transformar vidas. “É com este compromisso e com este objetivo que continuaremos a trabalhar em prol da população de Porto Velho”, enfatizou.

Pesca Esportiva

O secretário afirmou que a Prefeitura busca novas estratégias para consolidar Porto Velho como a capital nacional da pesca esportiva. Nesse sentido, está prevista a visita do Secretário Nacional de Turismo para discutir projetos voltados à observação de aves e à pesca, com a perspectiva de posicionar a capital rondoniense como destaque nesse segmento.

Em 2025, primeiro ano de gestão do prefeito Léo Moraes, a Semtel apoiou 26 eventos esportivos, e a meta para este ano é ampliar para até 35 competições.

Construindo Campeões

Também de grande importância e fundamental como ferramenta de resgate social de crianças e jovens, foi anunciado que a Prefeitura tem o objetivo de expandir programas como o “Construindo Campeões”. A meta é para 2026 aumentar de 2 mil para 3 mil crianças atendidas.

“Estamos organizando, ampliando e garantindo segurança jurídica para que nossos programas e eventos continuem crescendo, porque acreditamos no esporte, na cultura e no turismo como ferramentas de transformação social e desenvolvimento econômico de Porto Velho”, enfatizou Paulo Moraes Júnior.

OUTROS EVENTOS

Copa Madeirão com várias outras modalidades além do futebol;

Fórum Amazônico de Pesca;

Aniversário da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré;

Uma Noite no Museu;

Arte na Beira;

Jogos Interdistritais;

Olimpíadas Madeirão dos Servidores Municipais;

Jogos Escolares Municipais;

Jogos Intermunicipais de Rondônia;

Copa Madeirão de Ginástica Rítmica, entre outros.