Diretor da ANTT fala em “harmonizar” contrato da Nova 364 após denúncias de pedágio abusivo em Rondônia
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 27/02/2026 às 14h13
Nos acompanhe pelo Google News

PORTO VELHO (RO) – Em meio à pressão de lideranças políticas e do setor produtivo sobre os valores cobrados nas praças de pedágio da BR-364, considerado o mais caro do Brasil, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, afirmou que o órgão trabalha para “harmonizar” as demandas relacionadas à concessão da rodovia federal no Estado.

A declaração foi dada durante reunião com o senador Marcos Rogério (PL-RO), quando confirmou o envio de equipes técnicas e a realização de uma diligência da Comissão de Infraestrutura do Senado em Rondônia, prevista para março. Segundo o chefe da agência reguladora, a ANTT já mantém tratativas com a concessionária para “endereçar questões relevantes para o Estado e para a população”, a partir de levantamentos feitos em campo. 

“Estamos aqui endereçando já com a concessionária em campo para ver o que nós podemos harmonizar e endereçar questões relevantes para o Estado e para a população de Rondônia, lógico, atendendo a convivência e harmonizando o desenvolvimento econômico juntamente com o olhar sempre social”, afirmou Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Sem anunciar medidas concretas sobre revisão tarifária ou suspensão de cobranças, o dirigente destacou que a proposta é ouvir o setor produtivo, a bancada federal e representantes locais para buscar encaminhamentos dentro do contrato de concessão. Ele afirmou ainda que a atuação da agência deverá conciliar o desenvolvimento econômico com o “olhar social” sobre os impactos da concessão.

O QUE ESTÁ EM DISCUSSÃO

A concessão da BR-364 em Rondônia passou ao centro do debate após o início da cobrança de pedágios pela Nova 364 antes da percepção, por parte dos usuários e do setor produtivo, da entrega das obras e dos serviços previstos no contrato. A sequência de fatos intensificou a reação política e levou o tema ao Senado.

No fim de 2025 e início de 2026, ocorreram alterações contratuais e atualizações tarifárias que culminaram na autorização para a cobrança. Em 12 de janeiro de 2026, a ANTT anunciou oficialmente o início da operação do pedágio eletrônico no trecho concedido. Dias depois, decisões judiciais suspenderam temporariamente a cobrança, levantando dúvidas sobre a legalidade do processo, a fundamentação técnico-econômica das tarifas e os procedimentos adotados pela agência reguladora.

A suspensão foi posteriormente revertida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, restabelecendo a cobrança com base no processo administrativo da ANTT. Mesmo com a volta das tarifas, o questionamento político e econômico permaneceu, especialmente por se tratar da única rodovia totalmente pavimentada que liga Rondônia e Acre ao restante do país, sem alternativa logística viável.

Diante da repercussão, a Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou a realização de uma diligência em Rondônia para verificar, in loco, a situação da rodovia, das praças de pedágio e o estágio das obras previstas no contrato. Também foi aprovado requerimento para que o diretor-geral da ANTT apresente a cronologia da concessão, os critérios para definição das tarifas e os estudos que embasaram as decisões regulatórias.

O debate envolve diretamente o impacto no custo do frete, no escoamento da produção e no preço final de produtos e insumos, já que a BR-364 é o principal corredor logístico do Estado.

 

ANTT Nova 364 pedágioa busivo BR 364 Rondônia Comissão de Infraestrutura Marcos Rogério Guilherme Theo Senado Federal concessão rodoviária crise do pedágio setor produtivo fiscalização agenda técnica
Imprimir imprimir