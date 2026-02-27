Deputada Sílvia Cristina anuncia reunião com o presidente Hugo Motta, que pode definir rumos da PEC 47

Por Assessoria

Publicada em 27/02/2026 às 14h56

A deputada federal Sílvia Cristina anunciou que uma reunião agendada para a próxima quinta-feira (05), às 9h, com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, vai debater a votação da PEC 47 no plenário.

“É uma pauta de valiosa importância para Rondônia! É dever de justiça com os servidores e nossa cobrança para que a matéria, parada há mais de dois anos, seja colocada em votação. Nesse encontro com o presidente Hugo Motta, esperamos sair com uma definição acerca do processo legislativo que vai levar a PEC 47 ao plenário. É uma esperança renovada”, comemorou a deputada.

Em discursos no plenário, Sílvia Cristina sempre tem se posicionado em defesa da votação da PEC 47, que garante a transposição dos servidores dos ex-territórios federais de Rondônia, Roraima e do Amapá aos quadros da União.

Ela lembrou que o presidente Hugo Motta empenhou sua palavra de que colocaria em votação a matéria. “A PEC não ser aprovada, faz os servidores perderem direitos e seguem sendo injustiçados. Não dá mais para esperar, é uma questão de justiça assegurar a transposição dos servidores.”, disse a deputada.

Sílvia Cristina acrescentou que “confiamos que o presidente Hugo Motta vai tirar da gaveta a PEC 47 e irá fazer a matéria tramitar.Já passou da hora, ninguém aguenta mais esperar!”, finalizou.