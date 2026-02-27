Novo quer Flori do Podemos candidato a governador, Camargo pode ser opção do Podemos, é o interior em busca do retorno da hegemonia política

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/02/2026 às 14h00

Governador – Hoje Rondônia tem dois nomes expressivos do interior em condições de disputar a sucessão estadual nas eleições gerais de outubro, ambos com chances de sucesso. São os prefeitos-reeleitos com votações elevadas. Como estão no segundo mandato não terão muitas dificuldades de renunciar seis meses antes das eleições para concorrer a cargos eletivos, no caso de governador. Os prefeitos reeleitos são Flori Cordeiro (Podemos) de Vilhena, reeleito com 74,43% dos votos válidos) e Adailton Fúria (PSD) de Cacoal, que somou 83,16% dos votos válidos nas eleições de 2024. Mais dois prefeitos poderiam renunciar para concorrer a governador ou mesmo para as duas vagas ao Senado, mas seria um risco muito grande, deixar as prefeituras com pouco mais de um ano de mandato, como seriam os casos de Leo Moraes, presidente do Podemos, de Porto Velho e Affonso Cândido (PL), de Ji-Paraná, os dois maiores colégios eleitorais de Rondônia.

Governador II – Com Leo Moraes e Affonso Cândido, fora da disputa pelo Governo do Estado, ao menos é o que se presume, Fúria e Flori ganham força e ambos estão trabalhando nos bastidores para que as pré-candidaturas sejam formalizadas. Fúria tem o apoio do governador Marcos Rocha, que assumiu recentemente a presidência do PSD e deverá, caso realmente permaneça no cargo até o final do mandato (dezembro) dar suporte à candidatura de Fúria. A parceria com um vice da capital, como já se comenta, que poderá ser o chefe da Casa Civil, Elias Rezende, realmente um nome expressivo e de trânsito livre no governo, além de experiente na organização nos bastidores da política poderá garantir sucesso ao projeto de Fúria, que é ser governador do Estado.

Governador III – A situação de Flori não é muito diferente do prefeito Fúria. Ele foi reeleito com votação expressiva, enfrentando a Família Donadon, que há anos se destaca como força política no Cone Sul, região polarizada por Vilhena e tem o apoio do presidente estadual do Podemos, o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que tem condições de indicar um vice da capital, que tenha capilaridade de votos e dar o suporte necessário a Flori na sua caminhada rumo ao Palácio Rio Madeira. Flori tem pela frente duas situações que surgiram esta semana. O anúncio de Leo Moraes dando suporte a seu nome como pré-candidato a governador e o convite que Flori recebeu do partido Novo para se filiar com a garantia da pré-candidatura são fatos novos na política regional.

Pré-candidaturas – Um dos assuntos políticos predominantes na semana, além dos já citados, foi o anuncio da tribuna da Assembleia Legislativa (Ale), do deputado delegado Rodrigo Camargo, que está filiado ao Republicanos, de abrir mão da pré-candidatura ao Senado, para disputar o Governo do Estado. Camargo estaria aguardando a Janela Partidária (7 de março a 5 de abril), quando deputados (federais e estaduais) poderão mudar de partidos sem perderem os mandatos para se filiar ao Podemos. Ter dois candidatos a governador (Flori e Camargo), ambos do interior não é uma estratégia inteligente para disputar a sucessão estadual. Não pelos nomes, mas ambos são do interior e, o bom senso, recomenda que o ideal é uma parceria capital e interior.

Pré-candidaturas II – Os principais sites de notícias do Estado, desde quinta-feira (26), estão publicando matérias anunciando, que o partido Novo, convidou o prefeito Flori Cordeiro para se filiar, e ser o candidato à sucessão estadual nas eleições de outubro. Lucas Follador, vice-presidente da Câmara Municipal de Ariquemes, incentivador da pré-candidatura do prefeito-reeleito de Vilhena, disse que o delegado Flori, “tem demonstrado capacidade de gestão, equilíbrio e atenção especial à saúde, área essencial para a população. Diante do cenário que vem se desenhando, entendemos que seu perfil dialoga muito com os valores do Novo. O convite é um reconhecimento ao trabalho que ele vem realizando”. Já o presidente regional do partido, Ítalo Coelho, destacou que o Novo está crescendo com responsabilidade. “Queremos montar um time preparado, técnico e alinhado a princípios claros. Rondônia precisa de uma nova geração de lideranças comprometidas com eficiência e resultados”.

Respigo

Aguardado com expectativa o resultado da Comissão Especial de Inquérito (CEI), aberta na Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé. É que foram constatadas irregularidades no desvio de dinheiro por um funcionário que podem chegar a R$ 15 milhões e a comissão tem 120 dias para apurar as denúncias +++ O servidor que era ordenador de despesas usava dinheiro público para participar de jogos eletrônicos. Os recursos desviados eram destinados para a saúde pública +++ Aproveitando o assunto relacionado a apostas, o futuro político de o governador Marcos Rocha, presidente regional do PSD está em evidência. Após assumir o segundo mandato, em janeiro de 2023 Rocha já se posicionou como pré-candidato a senador +++ As eleições gerais serão em outubro, e recentemente Rocha disse que iria cumprir o mandato até o fim e não renunciaria em abril, como exige a Lei Eleitoral para candidatar-se. Mas há quem afirme, inclusive pessoas ligadas a ele, que renunciará e será candidato a senador e sua esposa, a secretária de Estado de Ação Social, Luana Rocha concorrerá à Câmara Federal +++ Surpreendente, inusitado, impossível, foram algumas expressões de torcedores do Flamengo –e até de outros times de futebol– após a derrota (4x2 no resultado agregado, após a prorrogação) para o Lanús, time argentino na decisão da Recopa Sul-Americana, na noite de quinta-feira (26). O Maracanã com mais de 64 mil pessoas foi palco da derrota do Flamengo que ficou com o vice-campeonato +++ É importante destacar, que não existe time de futebol invencível. Futebol é o único esporte coletivo do mundo, onde um time, mesmo que seja ruim, tem condições de ganhar de um hiper-favorito.

