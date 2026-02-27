Prefeitura capacita agentes comunitários de saúde para atendimentos voltados a gestantes

Por ASSESSORIA

Publicada em 27/02/2026 às 14h42

A Prefeitura de Jaru promoveu, nos dias 23, 24 e 26 de fevereiro, uma capacitação para os agentes comunitários de saúde (ACS), com foco na identificação, orientação e acompanhamento no período gestacional.

Os ACS que atuam em Jaru e também nos distritos de Tarilândia e Bom Jesus receberam treinamento sobre identificação precoce da gravidez, orientações iniciais de cuidados e acompanhamento da gestante no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

O trabalho dos agentes é realizado através de visitas domiciliares, conforme orientações do Sistema Único de Saúde – SUS.

A secretária de saúde, Jaine Barboza, falou sobre o papel do agente de saúde como elo entre a população e a saúde pública municipal. “Os ACS contribuem diretamente para o acompanhamento adequado das gestantes, encaminhando as grávidas para a realização do pré-natal, orientando sobre os cuidados necessários com a alimentação, uso de medicamentos e diversas outras situações que promovem a saúde materno-infantil”, explicou.