Saúde em Ação: Janeiro começa com mais de 38 mil atendimentos à população

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, apresenta o relatório oficial das ações desenvolvidas no mês de janeiro de 2026. O ano iniciou com trabalho intenso, planejamento e compromisso firme com a população, reforçando a responsabilidade da gestão com a saúde pública municipal.
ATENÇÃO BÁSICA
As Unidades Básicas de Saúde realizaram 5.342 atendimentos, entre eles:
• 3.185 atendimentos médicos
• 1.079 atendimentos de enfermagem
• 173 atendimentos odontológicos
Os números demonstram a importância da Atenção Básica como porta de entrada do sistema público de saúde, garantindo acolhimento e acompanhamento contínuo à comunidade.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Foram aplicadas 2.307 doses de vacinas, ampliando a cobertura vacinal e fortalecendo a proteção da população contra diversas doenças.
VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E ENDEMIAS
A equipe realizou mais de 3.500 ações, incluindo:
• Visitas domiciliares com tratamento
• Vacinação antirrábica animal
• Coleta de amostras de água para análise
Um trabalho preventivo essencial para o controle de doenças e promoção da qualidade de vida.
HOSPITAL MUNICIPAL ANGELINA GEORGETTI
No Hospital Municipal Angelina Georgetti foram registrados 38.749 atendimentos e serviços ao longo de janeiro, contemplando consultas, internações, exames, procedimentos e atendimentos assistenciais.
Dentre os principais números, destacam-se:
• 2.959 consultas médicas
• 140 internações
• 1.310 atendimentos com observação
• 1.063 exames de raio-X
• 60 eletrocardiogramas
• 15.138 administrações de medicamentos
LABORATÓRIO MUNICIPAL
No mesmo período, o Laboratório Municipal realizou 12.994 exames, oferecendo suporte essencial aos diagnósticos e contribuindo diretamente para a eficiência e qualidade do atendimento prestado.
Os resultados apresentados refletem o empenho diário das equipes da saúde e o esforço contínuo da gestão municipal em garantir atendimento humanizado, eficiente e responsável à população de Espigão do Oeste.
Seguimos firmes, com planejamento, transparência e dedicação, fortalecendo cada vez mais a saúde pública do nosso município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!