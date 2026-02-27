Saúde em Ação: Janeiro começa com mais de 38 mil atendimentos à população

Por Assessoria

Publicada em 27/02/2026 às 14h28

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, apresenta o relatório oficial das ações desenvolvidas no mês de janeiro de 2026. O ano iniciou com trabalho intenso, planejamento e compromisso firme com a população, reforçando a responsabilidade da gestão com a saúde pública municipal.

ATENÇÃO BÁSICA

As Unidades Básicas de Saúde realizaram 5.342 atendimentos, entre eles:

• 3.185 atendimentos médicos

• 1.079 atendimentos de enfermagem

• 173 atendimentos odontológicos

Os números demonstram a importância da Atenção Básica como porta de entrada do sistema público de saúde, garantindo acolhimento e acompanhamento contínuo à comunidade.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Foram aplicadas 2.307 doses de vacinas, ampliando a cobertura vacinal e fortalecendo a proteção da população contra diversas doenças.

VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E ENDEMIAS

A equipe realizou mais de 3.500 ações, incluindo:

• Visitas domiciliares com tratamento

• Vacinação antirrábica animal

• Coleta de amostras de água para análise

Um trabalho preventivo essencial para o controle de doenças e promoção da qualidade de vida.

HOSPITAL MUNICIPAL ANGELINA GEORGETTI

No Hospital Municipal Angelina Georgetti foram registrados 38.749 atendimentos e serviços ao longo de janeiro, contemplando consultas, internações, exames, procedimentos e atendimentos assistenciais.

Dentre os principais números, destacam-se:

• 2.959 consultas médicas

• 140 internações

• 1.310 atendimentos com observação

• 1.063 exames de raio-X

• 60 eletrocardiogramas

• 15.138 administrações de medicamentos

LABORATÓRIO MUNICIPAL

No mesmo período, o Laboratório Municipal realizou 12.994 exames, oferecendo suporte essencial aos diagnósticos e contribuindo diretamente para a eficiência e qualidade do atendimento prestado.

Os resultados apresentados refletem o empenho diário das equipes da saúde e o esforço contínuo da gestão municipal em garantir atendimento humanizado, eficiente e responsável à população de Espigão do Oeste.

Seguimos firmes, com planejamento, transparência e dedicação, fortalecendo cada vez mais a saúde pública do nosso município.