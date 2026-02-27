Por Natália Pessoa

Publicada em 27/02/2026 às 14h35

Primeiro Mutirão contra a Dengue recolhe mais de 3,4 toneladas de materiais recicláveis e Prefeitura reforça nova ação no bairro Primavera

A Prefeitura de Ji-Paraná divulgou o resultado oficial do primeiro Mutirão de Limpeza contra a Dengue, realizado no dia 21 de fevereiro, no 1º Distrito. A mobilização envolveu de forma integrada a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), além da importante participação da população dos bairros Bosque dos Ipês, Planalto 1, Planalto 2, Jardim Presidencial e Santiago.

De acordo com o Certificado de Coleta emitido pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (COOCAMARJI), foram recolhidos 3.436 quilos de materiais exclusivamente recicláveis, resultado direto do engajamento da comunidade e da atuação coordenada das equipes municipais.

Entre os principais materiais recicláveis coletados estão 657 kg de plásticos; 523 kg de rejeitos; 397 kg de vidro; 397 kg de vidro marrom; 254 kg de sacos de cimento; 253 kg de ferro; 183 kg de PVC rígido; 96 kg de livros escolares; 89 kg de latas de tintas vazias; 84 kg de eletrônicos; 45 kg de rafia de saco; 25 kg de caixaria; 18 kg de isopor; 15 kg de tetra pak; e 3 kg de TV LCD.

A destinação correta desses materiais foi realizada em conformidade com a legislação ambiental vigente, garantindo o encaminhamento adequado e ambientalmente responsável.

Além do volume encaminhado à cooperativa, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) também realizou o recolhimento de materiais não recicláveis que poderiam servir como criadouros do mosquito, ampliando o alcance da ação e reforçando o impacto positivo da mobilização.

O resultado demonstra a importância da união entre poder público e comunidade no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Segundo mutirão acontece neste sábado no bairro Primavera

Dando continuidade às ações de combate à dengue, a Prefeitura de Ji-Paraná realiza neste sábado, dia 28, das 8h ao meio-dia, o segundo Mutirão de Limpeza, desta vez no 2º Distrito, atendendo o bairro Primavera.

O caminhão seguirá trajeto definido pelas seguintes vias: Rua Amazonas, Rua Feijó, Rua Santa Clara e Rua Estrada Velha.

A orientação é que os moradores separem pneus, móveis velhos, garrafas, baldes e demais objetos que acumulam água, contribuindo para eliminar possíveis criadouros do mosquito.

A gestão municipal reforça que a participação da população é fundamental para reduzir os focos do Aedes aegypti e proteger a saúde coletiva. A Prefeitura segue intensificando as ações preventivas e convoca os moradores do bairro Primavera a fazerem sua parte.

O combate à dengue é uma responsabilidade coletiva e segue como prioridade da administração municipal.