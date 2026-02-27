Ações de recuperação de nascentes são fortalecidas pelo governo na microbacia do Rio Araras

Por Adenilson Florentino e Jorge Fernando

Com o objetivo de intensificar a recuperação de áreas degradadas e mitigar os impactos da crise hídrica, o governo de Rondônia realizou, entre os dias 24 e 26 de fevereiro, uma série de ações estratégicas voltadas à recomposição de nascentes e Áreas de Preservação Permanente (APPs) na microbacia do Rio Araras, no município de Cerejeiras. A iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) integra um conjunto de medidas ambientais que buscam promover a conservação dos recursos hídricos e garantir maior sustentabilidade à região.

Durante os dias de atividades em campo, equipes da Coordenadoria de Floresta Plantada (CFP), do Escritório Regional da Sedam (Erga), da Prefeitura e da Cooperativa de Produtores Rurais do Observatório Ambiental Jirau (Coopprojirau), realizaram visitas técnicas aos produtores rurais beneficiados pelo projeto. A programação incluiu acompanhamento das áreas em recuperação, orientações técnicas, avaliação das etapas já executadas e alinhamento das próximas ações.

As agendas também foram marcadas pelo diálogo e pela escuta ativa dos produtores, permitindo conhecer a realidade de cada propriedade e fortalecer o engajamento em defesa do Rio Araras e de seus afluentes. As atividades reforçam que a união entre poder público, cooperativa e produtores é fundamental para garantir resultados efetivos na preservação ambiental e na segurança hídrica da região.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o projeto de recuperação de nascentes é essencial para manter a floresta viva. “Estamos investindo em ações concretas que garantem a recuperação das nascentes e a proteção das Áreas de Preservação Permanente. Cuidar da água é cuidar das pessoas, da produção rural e do futuro de Rondônia. O trabalho na microbacia do Rio Araras demonstra que é possível unir preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, com responsabilidade e planejamento”, evidenciou.

Segundo o coordenador de Floresta Plantada da Sedam, Ari Valdir Lebkuchen Júnior, o trabalho técnico desenvolvido em campo é fundamental para assegurar a efetividade das ações de recuperação. “Durante as visitas técnicas, realizamos a avaliação das áreas em processo de recomposição, verificando o desenvolvimento das espécies implantadas, a proteção do solo e a adequação das cercas de isolamento das APPs de nascentes e cursos d’água. Também orientamos os produtores quanto ao manejo correto e às próximas etapas do projeto. Esse acompanhamento contínuo é essencial para garantir que a recuperação ambiental ocorra de forma consistente, promovendo a estabilidade ecológica da microbacia”, explicou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, ressaltou que a atuação tem sido estratégica no acompanhamento das ações de recomposição ambiental. “A Sedam tem atuado de forma integrada, oferecendo suporte técnico, monitoramento e orientação aos produtores rurais. Nosso objetivo é garantir que cada etapa da recuperação seja executada com eficiência, respeitando os critérios ambientais e assegurando resultados duradouros.”