Luana Piovani ironiza samba de Virginia Fonseca: “Não faz milagre”

Publicada em 08/12/2025 às 15h52
A relação conturbada entre Luana Piovani e Virginia Fonseca voltou a repercutir nas redes. Desta vez, a atriz, de 49 anos, comentou o desempenho da influenciadora durante um ensaio de rua da Grande Rio, realizado nesta segunda-feira (8), e novamente gerou debates online.
Virginia participa pela primeira vez como rainha de bateria da escola, ocupando o posto que antes pertencia a Paolla Oliveira. Ao assistir ao vídeo da apresentação, Luana elogiou o trabalho do coreógrafo Carlinhos Salgueiro, responsável por preparar a influenciadora para o Carnaval. No entanto, não deixou de ironizar: “Ele é bem maravilhoso, mas não faz milagre”, disse.
Em tom de brincadeira, Piovani ainda afirmou que, caso alguém conheça “quem faz milagres”, ela mesma está precisando de dois. A provocação rapidamente se espalhou entre internautas, que relembraram outros embates recentes entre as duas.
Em outubro, Luana havia feito uma série de postagens citando polêmicas envolvendo Virginia, como o conflito com Bruna Biancardi, o início do affair com Vini Jr. e especulações sobre o uso de anabolizantes. O novo comentário reacende a troca de indiretas entre ambas.
