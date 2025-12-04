ENTREVISTA

Laerte Gomes sobre governador de Rondônia: “Não é à toa que eu virei líder dele sem nunca ter votado nele”

Em podcast, deputado detalha auditorias, articulações para 2026 e revela bastidores da relação com Marcos Rocha, incluindo convite para o governador migrar ao PSD e projeções sobre possível renúncia ao cargo