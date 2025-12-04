Pedro Fernandes comemora execução da reforma do hospital de Monte Negro com emenda de R$ 1 milhão

Publicada em 04/12/2025 às 13h50
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) celebrou a execução da obra realizada com recursos de emenda parlamentar de sua autoria de R$ 1 milhão destinados à reforma do hospital municipal de Monte Negro. O investimento será aplicado nos setores de urgência e emergência, com o objetivo de garantir estrutura adequada e atendimento de qualidade à população da região.
A ação, anunciada originalmente em abril de 2023, tem o objetivo de modernizar a estrutura física, eletricidade, salas de atendimento e demais ambientes essenciais para procedimentos médicos e acolhimento em saúde. Segundo o parlamentar, a obra representa uma resposta concreta às demandas de saúde do município e um compromisso com o bem-estar dos moradores.
“Monte Negro faz parte da minha história e este recurso chega para devolver dignidade no atendimento à população. Quem depender do hospital saberá que poderá contar com um serviço reformado e funcional”, afirmou Pedro Fernandes.
Com a execução do projeto, o hospital de Monte Negro deve oferecer com mais segurança e eficiência os serviços de urgência, emergência e procedimentos eletivos, fortalecendo a rede de saúde e garantindo acesso à saúde para toda a comunidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!