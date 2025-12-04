CONFÚCIO SILENCIA

Senadores do PL de Rondônia partem para cima do STF após Gilmar Mendes restringir impeachment de ministros

Marcos Rogério fala em concentração de poder e perda de prerrogativas do Senado, enquanto Jaime Bagattoli relaciona a decisão ao “risco de Venezuela” e cobra reação imediata do Congresso.