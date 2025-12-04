União Bandeirantes ganha decoração natalina em aniversário de 26 anos

Publicada em 04/12/2025 às 16h08
Um distrito que vem mostrando um desenvolvimento econômico invejável para muitas cidades por todo o Brasil, além de possuir um quantitativo populacional maior que mais da metade dos municípios rondonienses. Esse é União Bandeirantes, que nesta última quarta-feira (3) recebeu a iluminação natalina e comemorou seu aniversário de 26 anos de criação.
O evento aconteceu na praça central do distrito e contou com um bolo de 26 metros, além da presença de milhares de pessoas que tiveram a oportunidade de prestigiar um show de fogos e a decoração de “Boas Festas”.
Presente no evento, o prefeito Léo Moraes parabenizou a população de União Bandeirantes, que com muita garra e coragem desbravou a região que hoje é uma potência na agricultura, pecuária e agroindústria, com força na produção de soja e café.
Léo Moraes parabenizou a população de União Bandeirantes
“É uma honra estar ao lado da população de Bandeirantes, um povo ordeiro, trabalhador e que fez deste lugar uma área de progresso para a nossa cidade. O tempo em que Bandeirantes era esquecida pelo poder público chegou ao fim”, declarou o prefeito Léo Moraes.
Neste ano, todos os distritos de Porto Velho terão a oportunidade de receber a decoração natalina.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!