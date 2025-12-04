MPRO promove campanha de doação de sangue em parceria com a Fhemeron

Publicada em 04/12/2025 às 16h05
Com o lema "Um ato de amor que salva vidas", o Ministério Público de Rondônia (MPRO), em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), promoveu campanha de doação de sangue na quarta-feira (3/12), em Porto Velho. O objetivo foi reforçar os estoques do hemocentro e estimular o engajamento solidário dos servidores.
Em sua segunda edição no ano, a iniciativa foi promovida pelo Grupo de Atuação Especial Cível e de Defesa dos Direitos Humanos, da Cidadania, do Consumidor, das Crianças, Adolescentes e Jovens e da Saúde (Gaeciv), em parceria com a Seção de Atenção à Saúde (SEAS). A ação contou com expressiva participação dos integrantes da instituição.
A coleta foi realizada no auditório do edifício-sede do MPRO, com equipe preparada para atender os doadores. O processo transcorreu de maneira segura e rápida, permitindo que os participantes retornassem às suas atividades poucos minutos depois. Além de integrantes do MP, a campanha também foi aberta ao público externo.
O coordenador do Gaeciv, Promotor de Justiça Julian Imthon Farago, destacou a importância da mobilização. "Tivemos filas de servidores, o que demonstra que atingimos nossa meta. Pretendemos repetir essa ação sempre que possível. Agradeço pessoalmente a todos que colaboraram, à Fhemeron pela estrutura disponibilizada e à Procuradoria-Geral de Justiça pelo incentivo a essa importante iniciativa", afirmou.
Para o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, trazer a campanha para dentro do Ministério Público pela segunda vez no ano reforça o incentivo para que membros, servidores e colaboradores realizem suas doações. O Procurador-Geral elogiou a competência técnica da Fhemeron e reafirmou o compromisso com ações futuras. "Doar sangue é um ato extremamente importante, e o Ministério Público não poderia ficar de fora desse engajamento. Nosso objetivo é renovar essa parceria, pois campanhas como essa devem ser contínuas, facilitando o acesso e levando informação", afirmou.
A técnica de enfermagem da Fhemeron, Herlânia Barbosa da Silva, destacou que o período de fim de ano é especialmente sensível para os estoques de sangue. "Com as festas, muitos doadores viajam, o que reduz significativamente as reservas. Por isso, campanhas como esta são essenciais: em apenas 40 minutos, uma única bolsa pode salvar até quatro vidas", reforçou.
A facilidade de acesso também foi destacada por quem realizou a primeira doação. "Sempre tive vontade de doar e aqui no MPRO encontrei facilidade, desde a recepção até a triagem. Tudo isso tornou a experiência muito mais acessível", relatou o residente jurídico Rubens Marques da Silva Filho.
Ao promover iniciativas como esta, o Ministério Público de Rondônia reafirma seu compromisso com a saúde, a cidadania e a solidariedade, fortalecendo ações que impactam diretamente a vida da população.
