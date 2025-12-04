Prefeitura de Porto Velho instala sistema de climatização em escola de Jaci-Paraná

Publicada em 04/12/2025 às 16h19
Localizada dentro do perímetro urbano do distrito de Jaci-Paraná, a escola Cora Coralina atende 315 estudantes, entre alunos do 1º ao 5º ano e também estudantes do EJA, que buscam concluir o ensino básico na expectativa de melhores oportunidades por meio da qualificação pedagógica.
Há vários anos a unidade sofria com a precariedade do sistema de climatização, e o problema era alvo de constantes pedidos de alunos e servidores, que reivindicavam um ambiente escolar digno e adequado para a oferta de um ensino de qualidade.
Essa realidade começou a mudar na tarde da última quarta-feira (3), quando uma solenidade marcou a entrega de oito centrais de ar-condicionado, que irão climatizar salas de aula, secretaria e cozinha da escola Cora Coralina.
Para o vice-diretor da unidade, Ivelmar Pereira, os equipamentos representam um avanço significativo para a rotina escolar, especialmente por eliminarem o desconforto causado pelo calor intenso.
“Essas oito centrais de ar vêm ajudar alunos e professores. Nossa escola atende crianças e adultos que encaravam o calor para estudar, e agora terão um espaço confortável”, destacou Ivelmar Pereira.
O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de garantir um ambiente adequado para os estudantes da rede municipal.
“Estamos com a sensação de cumprimento do nosso dever, que é levar qualidade de ensino aos nossos estudantes. Nossa gestão não romantiza a dificuldade e não podemos permitir que nossas crianças passem por esse tipo de situação, pois são pequenos cidadãos valorosos que irão escrever a história do nosso município”, afirmou o prefeito.
Com a entrega, todas as doze turmas da escola Cora Coralina passam a funcionar em ambiente climatizado. As centrais foram adquiridas por meio de emenda do então vereador Jurandir Bengala.
