Rocha é o centro da indefinição eleitoral; vice diz que não fará oposição, mas...; e governador pode apoiar Fúria

O PROCESSO ELEITORAL DE 2026, TANTO AO GOVERNO QUANTO AO SENADO, DEPENDE DA DECISÃO DE MARCOS ROCHA
Rondônia vive um momento inusitado, em relação às eleições gerais do ano que vem. Tanto na disputa para o Governo quanto para o Senado, os personagens e as dúvidas são as mesmas. Há perguntas vitais sem respostas; há indecisões, alguma desinformação mas, mais que tudo, a menos de um ano do pleito, se conhece os personagens, mas não o que eles farão em 2026.
Tudo começa no governador Marcos Rocha. Em menos de 125 dias, ele vai mesmo deixar o Palácio Rio Madeira/CPA para concorrer ao Senado? Neste momento, esta é a grande questão, porque ela por si só mexe com todo o resto do processo. Provavelmente, hoje, nem o próprio Rocha tem uma decisão tomada. A dúvida, aliás, é do conhecimento de muita gente próxima.
Caso saia do poder, Rocha enfrentará o risco de sofrer dura oposição do seu vice, Sérgio Gonçalves, com quem rompeu relações. Gonçalves garante que isso não acontecerá, mas o risco é enorme. Como restabelecer uma confiança destroçada? É para esta questão que não há resposta, ainda.
Ora, se Rocha ficar no poder até o final dos seis oito anos, muda tudo. Ele, claro, perderia a chance de ter um mandato quase certo ao Senado e sua esposa e competente secretária da ação social, Luana Rocha, perderia também uma cadeira que ela tanto almeja na Câmara Federal. Embora jovens e com muitas perspectivas futuras na política, o casal poderia perder o cavalo encilhado, como dizem os gaúchos e uma oportunidade de ouro para seguirem fortes e com mandatos.
Caso haja uma fresta de acordo com seu vice, tudo muda novamente. Rocha vai ao Senado, Luana à Câmara e Sérgio Gonçalves assume o governo por nove meses, lutando para aplainar uma candidatura à reeleição que, ao menos até agora, está longe de decolar. Todos perderam com o rompimento e mesmo os mais experts na política, não têm como afirmar, com segurança, qual será a decisão do Governador.
A vida não é justa e muito menos a política. Reeleito depois de quatro anos bem sucedidos, mesmo novato na vida pública, Marcos Rocha realiza um governo bem sucedido, com avanços concretos e uma oposição ainda frágil. Claro que com a proximidade das urnas, as críticas vão aumentar e subir de tom, mas, hoje, elas não têm atingido em cheio ao governo, embora façam mal ao governante, que se sente pessoalmente ofendido.
A verdade é que toda a disputa para os principais cargos no ano que vem passa diretamente pela decisão de Rocha. Seus adversários vão esperar sua definição, para começar a fechar acordos e articulações. Seus aliados, da mesma forma, vão aguardar, definindo então seus rumos.
A única muito provável até agora é que, entre os nomes postos à sua sucessão, é que Marcos Rocha vai apoiar o nome do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, para sua sucessão. O resto todo é recheado de pontos de interrogação, que só serão respondidos bem mais à frente.
MARCOS ROGÉRIO, FERNANDO MÁXIMO E FÚRIA AINDA SÃO OS PREFERIDOS. MAS CASSOL TERIA AINDA UMA CARTA NA MANGA
Ainda sobre o mesmo tema: na corrida palaciana, além de Fúria, pelo menos três nomes aparecem nas pesquisas com chances reais, um pouco à frente do nome do prefeito de Cacoal. Tanto Marcos Rogério quanto Fernando Máximo estão tecnicamente empatados, ao menos nas pesquisas que são dignas de crédito e feitas em todas as regiões do Estado.
O terceiro político, potencialmente ainda com chances, é o senador Confúcio Moura. Mesmo com a metade das intenções de votos dos favoritos até agora, Confúcio está unindo a esquerda no Estado, terá o apoio pessoal do presidente Lula e o MDB, seu partido, anda otimista com suas chances. O problema dele, contudo, é o alto índice de rejeição ante grande parte do eleitorado conservador e de direita de Rondônia.
Os demais pretendentes até agora aparecem com índices baixíssimos. Talvez a exceção seja Sérgio Gonçalves, já que chegou a aparecer numa pesquisa com alguma coisa em torno de 4 por cento. Os demais ou ficam na faixa do 1 por cento ou são apenas traços nas pesquisas.
Surgirá algum outro nome? Nos bastidores, semana passada, se ouviu que o ex-governador Ivo Cassol teria ainda uma carta na manga, para a disputa ao Governo em 2026. Ele teria feito um convite a um grande amigo e megaempresário, cujo nome é mantido em sigilo. Mas, até agora, ao que se sabe, a resposta tem sido negativa. Mas como em política nada é definitivo...
ALDO JÚLIO, JAQUELINE, LUIZ CLÁUDIO E EXPEDITO: ROLIM TERÁ QUATRO CANDIDATOS À CÂMARA FEDERAL
Ainda sobre 2026: Rolim de Moura, uma das cidades do Estado que mais forneceu lideranças da nossa política, pode ter nada menos do que quatro candidatos fortíssimos para deputado federal, afora os já citados do time do Governo que disputarão o pleito do ano que vem. Dos quatro, dois fazem parte do governo de Rocha.
Neste quarteto, um nome que tem se destacado, principalmente nas pesquisas regionais, é o prefeito de Rolim, Aldo Júlio. Ele ainda não definiu se deixa seu segundo mandato pelo meio e passar a Prefeitura ao seu vice, Alcides Rosa ou se vai mesmo concorrer.
Outra candidatura certa é a da ex-deputada Jaqueline Cassol, hoje atuando junto à Casa Civil do Governo. Ela é personagem de destaque na história da sua cidade, onde teve mandato muito produtivo e depois concorreu ao Senado, quando recebeu boa votação. Agora, volta a tentar a Câmara Federal.
O terceiro é o também ex-deputado federal Luiz Cláudio, hoje diretor-presidente d Emater, uma das mais importantes instituições de apoio à produção rural do Estado. Luiz Cláudio foi secretário municipal na gestão do então prefeito Ivo Cassol e secretário estadual, no governo de Ivo. Foi também duas vezes deputado estadual e vai buscar novo mandato em Brasília.
Personagem importante em Rolim de Moura, Expedito Júnior, hoje presidente regional do PSD, também disputará uma cadeira à Câmara Federal. Ele foi o mais jovem parlamentar no Congresso Nacional em toda a sua história e tem uma longa vida pública, inclusive também como senador.
Se a população da progressista cidade, que deve bater em torno de 45 mil eleitores aptos em 2026, decidir votar em peso nos quatro, eles sairão com boa vantagem. Mas, é claro, será muito difícil metade da bancada rondoniense ser de apenas uma cidade rondoniense. Mas não impossível!
COMISSÃO DO SENADO CONCLUI QUE IBAMA PRATICA EMBARGOS QUE “FEREM O PROCESSO LEGAL” E “NÃO TRAZEM PROTEÇÃO AMBIENTAL”
Os bloqueios determinados pelo Ibama, que impedem o uso de terras na Amazônia por questões ambientais, os chamados “embargos coletivos”, ferem o processo legal, prejudicam os produtores rurais, aprofundam a crise fundiária e em nada contribuem para a proteção do meio ambiente. A conclusão está no relatório final da Comissão Especial do Senado chamada de Craterras, que veio a Rondônia para investigar o drama das famílias de produtores que têm sido atacadas por ações absurdas de órgãos federais, liderados pelo Ibama.
A Crateras é uma comissão provisória do Senado, presidida pelo senador rondoniense Jaime Bagattoli, com a intenção de analisar os conflitos agrários e buscar alternativas. Nas visitas feitas a Rondônia (uma delas também com a presença do relator, o senador Hamilton Mourão) foi detectada uma série de problemas, irregularidades e ações suspeitas, praticadas contra os pobres agricultores.
“A diligência e a audiência pública foram um divisor de água. Ao visitarmos as famílias olhamos nos olhos dos produtores e vimos de perto a angústia dos produtores rurais que tiveram a sua única fonte de renda bloqueada. Tudo isso provou que precisamos trabalhar para trazer legalidade, racionalidade e justiça no processo de fiscalização ambiental no país”, resumiu Bagattoli, ao comentar toda a situação detectada pela Comissão.
Em seu relatório final, o senador Hamilton Mourão cobrou medidas urgentes por parte dos órgãos ambientais, federais e dos estados que integram a Amazônia Legal. Entre os pontos, está a cobrança ao próprio Ibama sobre eventuais abusos de autoridade, como a negação da ampla defesa e do contraditório aos produtores afetados.
Mourão apontou, ainda, a necessidade de uma aprovação urgente do Projeto de Lei de autoria do senador Bagattoli, que busca impedir o embargo total da área em casos de infração parcial da propriedade. Além disso, o PL propõe uma advertência prévia antes da aplicação do embargo.
TEMOS MAIS DE 32 MILHÕES DE IDOSOS. EM 75 ANOS, EXPECTATIVA DE VIDA SAIU DE 44 ANOS PARA MAIS DE 76 ANOS
Num cálculo aproximado, um em cada sete brasileiros têm acima de 65 anos de idade. Somos um país cada vez mais envelhecido, embora ainda a população jovem e adulta continue sendo uma ampla maioria. Mas o envelhecimento do Brasil, com um numero aproximado de 32 milhões de pessoas acima dos 65 anos de idade, vai exigir novas configurações tanto no atendimento a toda esta gente quanto nas legislações que as protegem e que calculam aposentadorias.
Para se ter ideia, o total de idosos brasileiros é quase igual a toda a população do Peru e maior do que todas as almas do Chile, Venezuela, Equador e Bolívia, apenas para dar alguns exemplos. E três vezes mais que as populações de Paraguai e Uruguai juntos. Ou seja, dentro do país, temos uma grana nação de idosos. E eles serão muito mais em breve, porque a expectativa de vida do brasileiro aumenta ano a ano.
Segundo números oficiais do IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros já está em 76 anos e seis meses, quase três meses a mais do que se detectava em 2023. Imagine-se que nos anos 50 do século passado, ou seja, há cerca de 75 anos, nossos antepassados viviam apenas, em média, menos de 44 anos. Neste período, ganhamos cada vez mais idosos e a expectativa de vida subiu nada menos do que 32 anos. O percentual de aumento de vida saltou para quase 60 por cento a mais neste período.
LCP ATACA FAZENDEIRO COM TIROS DE FUZIL E ELE SOBREVIVE POR SE ESCONDER NA MATA PARA NÃO MORRER
Representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA - vieram a Rondônia não para apoiar as vítimas dos brutais crimes praticados contra proprietários de fazendas e seus funcionários, mas sim para defender os invasores. Nem uma só palavra pelo direito de propriedade, mas apenas discurso ideológico a favor dos que querem tomar para si o que não lhes pertence. O crime no campo, praticado por bandidos pertencentes a grupos que se dizem sem terra, contudo, continua aumentando em Rondônia, enquanto o governo federal, através do MDB, prefere criminalizar a Polícia e a Justiça rondonienses.
Nesta semana, mais um caso de tentativa de homicídio contra um fazendeiro foi registrado. Os criminosos o atacaram e ele teve que ficar escondido na mata, mesmo ferido, até poder pedir socorro. João Martins, fazendeiro e que se diz também influenciador nas redes sociais, foi alvo da ação criminosa por parte de membros da Liga dos Camponeses Pobres (LCP) e acabou baleado, na região da fazenda Norbrasil, no distrito de Nova Mutum Paraná, em Porto Velho. Foi no mesmo local que, há alguns anos, dois policiais militares foram brutalmente assassinados.
Martins trafegava com sua camioneta pelo local, quando o veículo começou a ser atingido por uma série de tiros de fuzil. Ferido, ele abandonou o carro e se embrenhou na mata, se escondendo por um dia inteiro, até que conseguiu ser localizado e levado ao hospital, com ferimentos graves. Nas redes sociais, João Martins relatou seu drama. O caso está sendo investigado. Nenhum funcionário do MDA apareceu para saber como a LCP conseguiu fuzis ou como está o estado de saúde da vítima.
NÃO É UMA MARAVILHA DE APOIO À IMPUNIDADE? JUSTIÇA SOLTA CRIMINOSOS QUE DESVIARAM 56 BILHÕES DO BANCO MASTER
Ah! Que lindo exemplo de ampla impunidade dá a Justiça brasileira, ao mandar soltar os criminosos que roubaram alguns bilhões de reais através de falcatruas do Banco Master! Deixa muito claro que que o crime compensa, que não importa o quão grave é o que um bandido cometa, porque ele sempre terá a asa das leis e decisões judiciais, que o colocam quase como se fosse um cidadão de bem.
Um golpe contra o sistema financeiro que pode causar prejuízos de até 56 bilhões de reais deveria deixar apodrecendo atrás das grandes todos os envolvidos nas falcatruas, inclusive políticos famosos, que, protegidos, obviamente não serão atingidos pelo braço curto da lei brasileira. Os golpista, soltos poucos dias depois de presos, terão que usar tornozeleira eletrônica e esta será sua única punição.
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, determinou a soltura do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de outros quatro executivos do banco. Como se eles estivessem envolvidos no roubo de celulares ou no desvio de energia elétrica. Nada grave! Protegidos pelo sistema, onde grande parte dos envolvidos poderia correr riscos, caso desmascarados, a quadrilha toda teve um empurrãozinho da Justiça brasileira para que, no final das contas, nada seja esclarecido. E nós, idiotas de sempre, é quem iremos, de uma forma ou outra, pagar pelo rombo bilionário dos ladrões. Lamentável!
OBRAS NA BR 364 EM SEIS CIDADES SE SOMAM A MAIS DE 40 FRENTES DE TRABALHO NA NOSSA PRINCIPAL RODOVIA
A partir desta segunda-feira, dia 1º de Dezembro, mais um conjunto de serviços de fresagem e recomposição ao longo da BR-364, estará sendo executado pelas equipes do Consórcio Nova 364. São ações essenciais para restabelecer a qualidade do pavimento em trechos críticos. Somente neste período, serão mais de 30 pontos de intervenção previstos.
As obras de manutenção incluem trechos em Vilhena; Cacoal; Pimenta Bueno; Ouro Preto do Oeste; Jaru e Ariquemes. Nestas cidades, vários pontos operarão sob o sistema Pare e Siga, podendo gerar retenções temporárias no fluxo, anuncia o Consórcio.
A fresagem e recomposição devolve regularidade ao pavimento, corrige deformações e aumenta a segurança dos usuários, especialmente em uma rodovia de pista simples e com tráfego intenso.
Paralelamente, mais de 40 frentes de trabalho estarão distribuídas ao longo dos municípios de Chupinguaia, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Cujubim, Candeias do Jamari e Ariquemes, realizando roçada, remoção de lixo, poda de arbustos e conformação de faixa. Essas atividades complementares são essenciais para manter o corredor viário limpo, melhorar a drenagem, ampliar a visibilidade e reduzir riscos de acidentes, especialmente no período de chuvas.
As obras intensificadas na BR-364, no trecho de Porto Velho a Vilhena, mobilizam frentes de trabalho no reparo de pavimento. Para garantir o fluxo nos dois sentidos, é necessário adotar o sistema Pare e Siga, que consiste na liberação do tráfego em sentidos alternados. Para garantir a segurança do usuário, a Nova 364 Concessionária de Rodovia pede que os condutores observem as orientações sobre os procedimentos de segurança ao deparar-se com a operação.
MADURO ACEITARIA UM ENCONTRO COM SEU INIMIGO TRUMP NOS ESTADOS UNIDOS? JORNAL AMERICANO DIZ QUE SIM
O jornal New York Times, que tem sua linha editorial totalmente contra o Trump e seu governo, publicou uma notícia informando que o presidente americano e o ditador Nícolas Maduro teriam conversado por telefone, no último final de semana. O secretário de Estado, Marco Rubio teria participado da conversa. Não havia, até a noite deste sábado, qualquer fonte oficial que confirmasse a informação, ou seja, não se sabe de onde o jornal conseguiu a os detalhes e muito menos os temas abordados na conversa.
O New York publicou, contudo, que o presidente americano e o ditador que ele quer prender como líder do tráfico internacional de drogas, teriam combinado um encontro pessoal nos Estados Unidos. Imagine-se o tom da conversa, se ela realmente ocorreu, com Maduro, que está morrendo de medo das ameaças dos americanos em prendê-lo ou matá-lo, aceitar um convite do seu algoz para ser recebido na casa do inimigo?
A informação do jornal nova-iorquino repercutiu em todo o mundo. Pelo menos 20 sites entre os maiores do Brasil reproduziram a informação, como se tivessem certeza de que ela é verdadeira. Alguém de sã consciência e acompanhando todo o histórico do que Trump tem feito contra o ditador, pode acreditar que realmente a história é real? Até pode ter alguma nuance real, mas não do jeito que foi contada!
PERGUNTINHA
Você sabia que uma das quadrilhas de roubos de fios tentou atacar novamente a Caerd e, fortemente armada, trocou tiros com seguranças e com uma patrulha da PM e que estes bandidos se organizaram de tal forma, que não conseguem ser pegos pelas forças de segurança?
