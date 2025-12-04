Prefeitura realiza troca de lâmpadas queimadas no Ginásio Adão Lamota

Publicada em 04/12/2025 às 16h23
Na noite desta quarta-feira, 3, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), realizou a substituição de refletores e lâmpadas de LED queimadas no Ginásio Adão Lamota. A ação integra o cronograma permanente de manutenção da iluminação pública, seguindo orientações do prefeito Affonso Cândido (PL) e atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes).
O prefeito Affonso Cândido destacou que a reposição de luminárias tem prioridade em locais de grande circulação, como espaços públicos, áreas próximas a escolas e unidades de saúde, além de demandas registradas pela população. “Estamos executando o trabalho de forma contínua. Ao percorrer a cidade à noite, já é possível perceber os resultados. Atuamos dia e noite para garantir os serviços essenciais, buscando parcerias e apoio para uma gestão eficiente”, afirmou.
O secretário de Esportes, Alessandro Barroso, celebrou o atendimento da demanda. “Nossos ginásios são muito utilizados no período noturno, por isso é fundamental garantir uma iluminação adequada e de qualidade. Nos últimos dias trabalhamos na revitalização da pintura das quadras e agora seguimos atentos à necessidade de manutenção da iluminação. Agradecemos ao prefeito Affonso Cândido por atender às demandas do esporte”, declarou.
A Prefeitura reforça seu compromisso com a manutenção da iluminação pública e pede o apoio da população. Solicitações de reparo podem ser feitas pelas redes sociais oficiais ou pelo telefone/WhatsApp (69) 3416-4161, informando o endereço completo do local.
