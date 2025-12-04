Rondônia avança em preservação ambiental e gestão de recursos hídricos em 2025

Publicada em 04/12/2025 às 16h15
Ao longo do ano, o governo de Rondônia consolidou importantes avanços por meio de programas e projetos estratégicos, promovendo um modelo de desenvolvimento equilibrado, que assegure qualidade de vida à população e garanta a conservação dos recursos naturais para as futuras gerações. Com foco em fortalecer o desenvolvimento sustentável, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), intensificou, em 2025, as ações que integram a preservação ambiental.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as iniciativas demonstram o comprometimento da gestão estadual em assegurar qualidade de vida e garantir a conservação dos recursos naturais para as futuras gerações. “Estamos construindo um modelo de crescimento sustentável, que valoriza o produtor rural, protege o meio ambiente e garante um futuro melhor para as próximas gerações. Rondônia é exemplo de que é possível produzir e preservar ao mesmo tempo”, ressaltou.
REDUÇÃO NO DESMATAMENTO
Em 2025, Rondônia obteve avanços expressivos na preservação ambiental, com queda de 35% nos alertas de desmatamento e redução de 83,22% nos focos de calor, segundo dados do Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe-Deter).
O estado alcançou 43,3% de diminuição no “Ano Prodes”, ficando entre os melhores resultados da Amazônia Legal. As reduções refletem o impacto das ações integradas de prevenção e fiscalização realizadas pelo governo de Rondônia.
TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA
Com foco em tecnologia e eficiência na gestão ambiental, a Sedam implantou o sistema SEDAM-PROTEGE, ferramenta inovadora que integra o monitoramento em tempo real da Sala de Situação. O sistema reúne dados geoespaciais do Geoportal e informações de satélites como INPE/Queimadas, FIRMS/Nasa, VIIRS e NOAA, permitindo a identificação imediata de focos de calor, desmatamento e eventos ambientais extremos. A plataforma amplia a capacidade de resposta do estado e fortalece as ações de prevenção e controle ambiental em Rondônia.
MOBILIZAÇÃO PELA PROTEÇÃO
A 1ª Corrida Setembro Cinza – Pela Floresta Viva foi realizada na Passarela do Espaço Alternativo, em Porto Velho, com o objetivo de conscientizar sobre a prevenção e o combate às queimadas em Rondônia. Promovida pelo governo do estado, a ação reuniu atletas e cidadãos em uma grande mobilização pela proteção ambiental. Os participantes doaram alimentos não perecíveis, que foram posteriormente destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, unindo esporte, solidariedade e compromisso com o meio ambiente.
RECUPERAÇÃO DE NASCENTES
O projeto Recuperação de Nascentes avança em Rondônia com ações para recompor a vegetação nativa e proteger as bacias hidrográficas. Os trabalhos seguem três etapas: diagnóstico ambiental, recuperação sustentável e recomposição das margens de rios. Atualmente, estão em andamento nos rios Boa Vista, Urupá, Bamburro e São Domingos. Mais de R$ 21 milhões já foram investidos em Cacoal, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno e Cerejeiras, reforçando o compromisso do governo com a preservação hídrica.
PESCA MANEJADA
A Pesca Manejada do Pirarucu Invasor, realizada na Resex Rio Cautário, retirou em 2025, 415 peixes em 40 dias de atividade, totalizando 22.775,6 quilos e gerando R$ 211.069,20 de renda para mais de 40 comunitários, com até R$ 5.356,61 por participante. A ação é fruto da parceria entre Sedam, extrativistas, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e instituições locais, com organização da Associação dos Seringueiros do Vale do Guaporé (Aguapé). O projeto promove controle da espécie invasora e proteção da biodiversidade, garantindo benefícios econômicos às comunidades.
PANORAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O governo de Rondônia também lançou o panorama de resíduos sólidos do estado para fortalecer a coleta seletiva, fechar lixões e implementar a logística reversa. Dos 52 municípios, 49 já utilizam aterros sanitários, enquanto 28 ainda mantêm lixões e 57,7% não possuem coleta seletiva. O levantamento orienta políticas públicas e estratégias para consolidar a Política Estadual de Resíduos Sólidos e valorizar a reciclagem e os catadores.
LIDERANÇA NO COMBATE AO DESMATAMENTO
Rondônia assumiu papel de destaque na Assembleia Geral da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e as Florestas (GCF Task Force), sendo designada para liderar a pauta de combate ao desmatamento na Amazônia Legal. O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, será responsável por conduzir a implementação das prioridades, coordenar ações regionais entre os estados membros e dialogar com órgãos do governo federal. A iniciativa reforça o compromisso do estado com a preservação ambiental e a atuação integrada na região.
NOTA MÁXIMA
Rondônia foi certificada pela Agência Nacional de Águas (ANA) no Progestão – 2º período, alcançando nota máxima pelo cumprimento integral das metas. O estado se destacou em:
Capacitação em recursos hídricos;
Prevenção de eventos críticos;
Segurança de barragens;
Monitoramento; e
Fiscalização dos usos da água.
A certificação reconhece o trabalho da Coreh/Sedam, Laboratório de Análise de Águas, Sala de Situação, escritórios regionais, CRH/RO e Comitês de Bacia.
