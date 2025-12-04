Educação Profissional amplia ações de sustentabilidade com inauguração de horta hidropônica

Publicada em 04/12/2025 às 16h42
Sustentabilidade é um dos temas abordados durante a Semana da Educação Profissional e Tecnológica, realizada até sexta-feira (5), na sede do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), em Porto Velho. Para ampliar as ações de economia circular e empreendedorismo sustentável, foi inaugurada, quarta-feira (3), na instituição, uma horta hidropônica, em parceria com uma fabricante de refrigerantes.
O projeto de hortas hidropônicas, que são construídas de forma sustentável, tem como objetivo trabalhar a segurança alimentar, visando produzir alimentos saudáveis e nutritivos em qualquer lugar, pois, não se faz necessário o uso do solo para o plantio.
No Idep, a iniciativa além de ser uma fonte de alimentação saudável, contribui na educação sustentável. Com isso, serão aplicadas oficinas de reutilização de resíduos sólidos, receitas saudáveis e compostagem, numa turma especial formada apenas para receber os conteúdos. A instituição poderá replicar o conhecimento formando multiplicadores na primeira turma, com o objetivo de beneficiar ainda mais pessoas.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa segue os princípios da gestão estadual que vem investindo em projetos que priorizam o desenvolvimento sustentável. “Entre as várias medidas do governo de Rondônia para fortalecer ações sustentáveis está o Programa Rural Sustentável (PRS) – Amazônia, que conta a participação da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), que unem os esforços voltados à promoção de práticas agrícolas que conciliam produção e preservação ambiental”, salientou.
PROTAGONISMO JUVENIL
Outra temática de destaque na programação da Semana da Educação Profissional e Tecnológica é o empreendedorismo. Egressos do Idep participam da Feira do Empreendedor, que ocorre paralelamente a palestras, workshops e rodas de conversas. A ex-aluna Dória Lúcia Carvalho, 32 anos, que fez o Curso de Flores Gigantes, em novembro de 2024, está expondo artesanato na mostra e aproveita a oportunidade para comercializar seus produtos. “Estou vendendo diversas peças de artesanato como flores, tiaras, sandálias, biscuit e peças de reciclagem”, enumerou a empreendedora que mora no Bairro Igarapé, em Porto Velho.
Durante a solenidade de abertura do evento que marca a celebração de nove anos de criação do Idep, a presidente da instituição , Adir Josefa de Oliveira, destacou que uma das propostas do ensino profissionalizante é garantir o protagonismo juvenil na vida profissional. “Muitos alunos que estão no ensino médio ainda não escolheram a profissão que vão seguir, mas o jovem que faz um curso profissionalizante tem mais facilidade de decidir em qual a área quer construir uma carreira”, ressaltou.
