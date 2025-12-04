Ações culturais promovidas pelo governo fortalecem identidade e valorizam artistas locais em 2025

Publicada em 04/12/2025 às 16h01
O ano de 2025 foi marcado por grandes avanços no setor cultural do estado. O governo de Rondônia desenvolveu uma série de ações que promoveram o acesso à arte, valorizaram artistas locais e preservaram importantes espaços históricos preservando a identidade cultural do povo rondoniense.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a cultura é um instrumento de união entre as pessoas. “Em 2025, foi possível demonstrar a democratização do acesso às artes e levar cultura para todos. Cada ação realizada refletiu o engajamento do governo com o desenvolvimento humano e a valorização da nossa história”, evidenciou.
ARTE E CULTURA
Em março, o governo de Rondônia inaugurou o Teatro Belas Artes de Ariquemes, com investimento de R$ 11 milhões. O moderno espaço, localizado no Vale do Jamari, conta com capacidade para 542 pessoas, estacionamento para 55 veículos e tecnologia de ponta em sonorização e iluminação, consolidando-se como um dos principais equipamentos culturais do estado.
Os teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, receberam neste ano, a 8ª edição do Evento Cultural da Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer), reunindo apresentações de teatro, música, dança, poesia, artes visuais, artesanato e outras expressões artísticas. O evento proporcionou um espaço de visibilidade para artistas consagrados e novos talentos de diversas regiões do estado.
MEMÓRIAS HISTÓRICAS
Casa da Cultura Ivan Marrocos segue em 2025, como um dos principais polos de difusão artística do estado
Em 2025, o Museu da Memória Rondoniense (Mero) passou por reforma parcial, mantendo suas cores e características originais. O espaço abriga um importante acervo de arqueologia, geologia, paleontologia e documentos históricos, além de exposições interativas e mostras de arte em 3D. Localizado na Rua Dom Pedro II, nº 608, Centro de Porto Velho, o espaço é aberto para visitação no último domingo de cada mês, preservando e compartilhando a história rondoniense com as novas gerações.
VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS
A Casa da Cultura Ivan Marrocos segue em 2025, como um dos principais polos de difusão artística do estado, e é o espaço cultural onde a memória artística e história são preservadas. O espaço conta com quatro ambientes — Hall de entrada, Galeria Afonso Ligório, Espaço Forte Príncipe da Beira e Quintal Carambola —, onde são realizadas exposições, oficinas e eventos culturais. Localizada na Avenida Carlos Gomes, nº 563, Bairro Caiari, em Porto Velho, a casa é referência em arte e criatividade e desenvolve atividades de oficinas e artes.
Entre os destaques do ano, estiveram a Primeira Mostra de Dança e Arte – “Nossa Casa”, realizada em fevereiro; e a Exposição da Semana do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO). Já em março, o tradicional Bailinho da Funcer levou alegria às crianças com um carnaval infantil cheio de cores e criatividade. E em junho aconteceu a III Exposição Fotográfica, em homenagem ao escritor, historiador e professor Vitor Hugo.
Durante o período de férias escolares, a Casa da Cultura promoveu o projeto “Férias na Cultura”, no mês de julho, oferecendo atividades educativas e recreativas. Ao longo do ano, também foram promovidas oficinas permanentes e periódicas, como as de Arte, Artesanato, Jazz, Dança Sênior, Fusion Bellydance, e aulas gratuitas de Capoeira, ministradas pelo Mestre Maílson.
EDUCAÇÃO E CULTURA
A educação também faz parte da cultura do estado e é essencial para interação das pessoas com a história. Este ano, a Biblioteca Pública Estadual Dr. José Pontes Pinto, celebrou o seu aniversário de 50 anos, o espaço fica localizado na Avenida Farquar, nº 1.793, Bairro Arigolândia. A data é um marco para as comemorações do aniversário da biblioteca. A única biblioteca do estadual de Rondônia, foi criada pelo Decreto nº 748 de 30/04/1975, com registro no então instituto Nacional do Livro – INL sob o nº 18.063.
Em março, a Biblioteca promoveu um evento especial em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, reforçando o papel da instituição como espaço de diálogo e inclusão social. Já em junho, o projeto Cineminha Biblioteca Pública Estadual (BPE) garantiu lazer e aprendizado às crianças, seguido pelo programa Férias na Biblioteca, em julho, com atividades recreativas e educativas.
EVENTOS REGULARES
Biblioteca Itinerante – Biblioteca Pública Estadual Dr. José Pontes Pinto
Domingo no Museu – Museu da Memória Rondoniense
Oficinas – Casa da Cultura Ivan Marrocos
O presidente da Funcer, Nery Rodrigues, ressaltou que o ano foi de grandes conquistas e desafios superados. “Desde as apresentações teatrais ao alcance popular até as atividades educativas em nossos espaços culturais, cada projeto foi desenvolvido com dedicação e amor à arte. Seguiremos trabalhando para ampliar, ainda mais, as ações e promover a cultura como um direito acessível a todos.”
