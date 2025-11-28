Equipe de Rocha se prepara; Euma no Podemos; e governador acerta com Luiz Cláudio na EMATER

Publicada em 28/11/2025 às 08h33
CHUVAS TORRENCIAIS ATINGEM EM CHEIO PORTO VELHO. TORÇAMOS PARA QUE 2014 NÃO SE REPITA!
Não se pode descartar o risco de uma nova enchente no rio Madeira, pelo violento ritmo das chuvas deste novembro não só em Porto Velho e toda a região, mas também nas cabeceiras do rio, na Bolívia. Na Capital, quando se imaginou que o pior já tinha passado, depois da tempestade da noite do Domingo, a madrugada da quarta-feira foi terrível e angustiante.
Choveu torrencialmente durante cerca de quatro horas, causando inundações em várias partes de Porto Velho. Para se ter ideia, o volume de chuvas, só neste curto período de horas, equivaleu ao total esperado para todo o mês de Novembro. Não há como prever estes impulsos da natureza e nem controlar o volume de chuvas. Por isso, há tanta gente sofrendo pela violência dos temporais.
Vários bairros da Capital foram atingidos em cheio. Centenas de casas atingidas, móveis e utensílios perdidos, alimentos não perecíveis jogados fora. Muita gente sequer conseguia sair, porque as ruas também estavam completamente alagadas, ilhando parte da população, principalmente nas regiões mais baixas, onde o escoamento da água inexiste.
Há um grande esforço da Prefeitura, tentando amenizar a situação, limpando canais e bueiros, mas não há como, com o volume de chuvas que tem caído, resolver o problema, que é uma espécie de câncer para os porto-velhenses há algumas décadas.
A pior notícia é que as chuvas vão continuar nos próximos dias e, possivelmente, nas próximas semanas. Em relação ao rio Madeira, ele está subindo, mas ainda sem sustos. O período mais violento das chuvas também está atingindo regiões da Bolívia, com sol durante o dia e temporais à noite. As previsões, contudo, infelizmente não são boas.
O auge das chuvas bolivianas está sendo esperando para Dezembro e podem continuar até Março, quando aí sim, podemos começar a nos preocupar com a subida do nível do nosso principal rio. Se aumentar muito o volume das águas onde nosso rio nasce, aí sim, é isso que pode causar novas cheias em Porto Velho e região.
Temos ainda a triste lembrança da maior enchente da história de Porto Velho, que em março de 2014 elevou as águas do Madeirão a 19 metros e 74 centímetros, a maior registrada na História recente. Foram quase três metros acima da maior marca anterior, de 17 metros e 51 centímetros em 1997. Torçamos para que a enorme cheia que marcou a todos os rondonienses não se repita, embora o cenário, neste momento, não seja positivo.
NOSSO PIB, QUE CRESCEU 10 VEZES EM POUCOS ANOS, É O TERCEIRO DO PAÍS, À FRENTE DO PARANÁ, GOIÁS E MS
Se não houver qualquer mudança nas projeções feitas até agora, Rondônia vai encerrar 2025 com o terceiro maior PIB do País, ficando atrás apenas do poderoso Mato Grosso, com seu gigantesco agronegócio e Tocantins, o mais jovem Estado da Federação. O MT prevê um PIB de 6,4 por cento, praticamente dois percentuais acima do PIB da China. O mesmo (5,7 por cento) é a previsão de Tocantins. Rondônia, com seus 5,3 por cento crescerá também mais de 1,2 pontos percentuais sobre os chineses, que têm um dos maiores PIB do Planeta.
Ficaremos à frente, em termos de PIB, de Estados com uma economia sólida e tradicional, como Mato Grosso do Sul (4,8 por cento); Pará (3,7); Goiás (3,4) e o Paraná (3,2). A economia de Rondônia se consolida como as que mais cresce no país. O governador Marcos Rocha comemora os números positivos, lembrando que o Estado que ele comanda está crescendo em praticamente todos os setores. Lembrou, ainda, que continuamos em segundo lugar no ranking nacional em termos de menor número de desempregados. “Há sete anos, trabalhamos duro para que Rondônia chegasse onde chegou. Temos o que comemorar!”, sublinhou.
Para se ideia do que crescemos nos últimos anos, entre 2002 e 2023, o PIB estadual passou de 7 bilhões e 468 milhões para 76 bilhões e 456 milhões, evolução que supera 10 vezes o valor inicial. Apenas nos últimos cinco anos, entre 2019 e 2023, Rondônia registrou avanço nominal acumulado de 62,37 por cento no PIB, o maior percentual entre os estados da Região Norte. O desempenho é impulsionado principalmente pelo fortalecimento das cadeias produtivas do agronegócio, pela ampliação da produção de grãos e pela consolidação de Rondônia como importante exportador de carne bovina, café, soja e milho.
LUIZ CLÁUDIO, UM ESPECIALISTA NA PRODUÇÃO RURAL, ASSUME A EMATER A CONVITE DE MARCOS ROCHA
Há mais de 25 anos que Luiz Cláudio da Agricultura está na vida pública. Foi secretário municipal quando Ivo Cassol chegou à Prefeitura de Rolim de Moura. Depois, foi vereador; secretário estadual também com Ivo Cassol; duas vezes deputado estadual e em seguida deputado federal. É um dos maiores conhecedores do sistema produtivo rondoniense, tanto na agricultura como na pecuária. Recentemente foi convidado pelo governador Marcos Rocha para assumir uma das entidades mais importantes para o setor: o comando da Emater.
Ao participar do programa Papo de Redação, com os Dinossauros (Parecis FM, de segunda a sexta, meio-dia às 14 horas) Luiz Cláudio falou, com todo o seu conhecimento sobre todos os setores produtivos e destacou o trabalho de mais de meio século da Emater, que tem sido uma importante parceira do agronegócio, trabalho, aliás, que ele pretende ampliar consideravelmente em benefício do público-alvo.
Luiz Cláudio é um especialista que pode ajudar a dar um salto na qualidade da produção. Lembrou, por exemplo, que cada real aplicado no campo, representa, apenas como um exemplo, 8 reais de ICMS para o Estado. A escolha de Marcos Rocha, aliás, foi muito elogiada por vários ouvintes e internautas que mandaram mensagens de apoio. A Emater não poderia estar em mãos melhores.
PREFEITO CRIA ESCRITÓRIO EM BRASÍLIA, A SER COMANDADO POR EUMA TOURINHO, AGORA SUA COMPANHEIRA NO PODEMOS
Nem MDB, do qual se afastou depois de ser candidata à Prefeitura e nem o PSD, partido que a convidou para ser candidata a deputada federal. A juíza aposentada e secretária municipal Euma Tourinho ingressou no Podemos, o partido liderado em Rondônia pelo seu chefe, o prefeito Léo Moraes. Euma terá novas missões no governo de Moraes, liderando principalmente uma espécie de escritório que a Prefeitura vai implantar em Brasília. No programa Papo de Redação da TV, com os Dinossauros, quando participou no último sábado, o Prefeito já havia confirmado a criação da representação na Capital Federal, pela necessidade de se estar de forma permanente percorrendo os ministérios, à busca de recursos para sua cidade. Não havia ainda escolhido o nome. Euma Tourinho será esta autoridade.
A filiação, por enquanto, foi discreta. Mas será feita publicamente em breve, num evento político que pretende oficializar a adesão de Euma ao Podemos. Ela afirmou que “o prefeito Léo Moraes afirmou que precisa de uma presença ativa em Brasília e que pode contar comigo para que eu continue trabalhando por Porto Velho e que estarei sempre a disposição para qualquer trabalho que busque fortalecer e desenvolver nossa Capital”. Euma é um nome forte na relação dos possíveis candidatos à Câmara Federal no ano que vem. Outro secretário que deve entrar na disputa por uma cadeira no Congresso é o secretário de saúde Jaime Gazola.
Euma Tourinho é personagem conhecida em Brasília. Como ex-magistrada e especialista em segurança pública, ela tem participado ativamente dos debates sobre o tema. Foi, aliás, a única rondoniense presente, com direito a pronunciamento, quando se discutia, na Câmara Federal, a lei de combate às facções criminosas no país. Os detalhes da atuação da hoje secretária municipal e futura comandante do escritório da Prefeitura de Porto Velho em Brasília serão divulgados em breve.
EQUIPE DE ROCHA SE PREPARA PARA AS URNAS. VÁRIOS SECRETÁRIOS E ASSESSORES SERÃO CANDIDATOS
A eleição do ano que vem deverá ter até um time completo, além de eventuais reservas, da atual equipe do governo Marcos Rocha, para a disputa da eleição do ano que vem. Vários nomes conhecidos já estão se preparando para enfrentar as urnas, escudados no bom que acreditam ser um governo muito bom, em que eles participam ativamente. Claro que mais à frente haverá depuração, umas há possibilidades concretas que o turma “Rochariana” consiga eleger vários dos seus membros.
Do grupo palaciano, o principal nome, é claro, o do próprio Governador, que é um candidato fortíssimo a uma das duas vagas ao Senado, caso não decida concluir seu mandato. Em seguida, destaca-se a primeira dama e secretária de Ação Social, Luana Rocha, fortíssima para a Câmara Federal, mas que depende da decisão do marido. Ainda no Palácio, Sérgio Gonçalves assume o Governo e pode ir à reeleição, também na mesma dependência da decisão de Rocha.
Neste time de candidatos que já se apresentaram estão o comandante da PM, Coronel Braguin, que pode disputar o Governo ou a Câmara Federal; o secretário de Agricultura, Luiz Paulo, que também sonha com o Congresso; o chefe da Casa Civil Elias Rezende, nome fortíssimo tanto numa composição de chapa ao Governo como para a Câmara; o secretário de Saúde, Coronel Jefferson, nome posto tanto para a Assembleia quanto para a Câmara Federal e o competente Lauro Rodrigues, secretário de Desenvolvimento Econômico, que está com a mesma opção. Há ainda muitos outros nomes nesta relação.
FEIRA DE INOVAÇÕES REÚNE MAIS DE 200 EXPOSITORES NA PRAÇA DA ESTRADA DE FEIRA, ATÉ DOMINGO
Cerca de 200 expositores. Muitas inovações, como, por exemplo, um equipamento que pode ser usado na floresta para detectar queimadas, produto inédito no país. Dez pavilhões temático e área para os expositores, com comercialização de equipamentos, produtos regionais, vitrines tecnológicas e degustações. Tudo isso estará presente na 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar (Agrotec) realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric, comandada pelo secretário Rodrigo Ribeiro.
A feira começou nesta quinta-feira, dia 27 e vai até o domingo, na Praça Madeira/Mamoré, aberta ao público e com ingresso gratuito. Logo pela manhã, a partir das 8h, a programação será voltada para palestras e painéis técnicos direcionados a expositores, produtores e público presente, com temas sobre mercado, sócio-biodiversidade e desenvolvimento do agro amazônico.
Serão apresentadas várias inovações. Uma delas será um equipamento que detecta um incêndio na floresta, antes mesmo de ele se espalhar, usando tecnologia camuflada e inteligência artificial. Essa é a promessa do novo sensor antiqueimadas e antiincêndios da Carbon Exchange, que estará a disposição no estande da empresa liderada pelo empresário Maurício Conti. Muitas outras inovações serão apresentadas durante a feira inovadora na Praça da EFMM.
CONGRESSO DERRUBA OS 63 VETOS DE LULA AO NOVO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Finalmente! O Congresso Nacional parou de dizer amém ao Planalto e, graças ao trabalho da bancada do agronegócio, mas também pelo rompimento, ao menos até agora, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre e da Câmara, Hugo Motta, com o governo Lula, foram derrubados praticamente todos os vetos presidenciais ao novo licenciamento ambiental.
Foi uma goleada! Na Câmara, o placar foi de 295 votos pela derrubada e 167 pela manutenção dos vetos. No Senado, 52 votos a 15. O presidente Lula havia vetado nada menos do 63 pontos do novo Licenciamento, atendendo, claro, orientações da sua equipe do Ministério do Meio Ambiente e também de “especialistas”, todos, obviamente, ligados às ONGs internacionais.
É cerro que o Planalto, indignado com a fragorosa derrota no voto, vai recorrer ao seu aliado, o STF. O presidente Alcolumbre, contudo, alertou que “qualquer tentativa de transformar esta decisão em disputa política, desconsidera o papel institucional do Congresso”. E sublinhou: “as novas regras do licenciamento são necessárias para o desenvolvimento do País”! O STF vai considerar esta fala?
GOVERNADOR INTERINO ASSINA LEI QUE DÁ QUATRO ANOS DE SEGURANÇA ESPECIAL AOS EX-GOVERNADORES DE RONDÔNIA
O governador em exercício, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Raduan Miguel, assinou lei que autoriza um sistema especial de segurança ao ocupante do Palácio Rio Madeira/CPA durante quatro anos após seu mandato. Segundo a nova lei, “fica assegurado aos ex-governadores a utilização de dois veículos oficiais, seis policiais militares, onde quatro deles destinados à segurança e apoio pessoal e os outros dois como motoristas, todos lotados na Casa Militar, em razão da expertise e da doutrina específica na segurança de autoridades”.
Os policiais receberão seus vencimentos equivalentes a cargos de Direção Superior e os motoristas obrigatoriamente terão que ter curso especializado em direção de veículos de segurança de autoridades. A particularidade da lei é que ela dá ao ex-governador o direito de escolha pessoal de todos os membros da equipe à sua disposição. Perderá todos estes direitos o ex que mudar para outro Estado; for eleito para qualquer cargo eletivo ou, ainda, sofrer condenação penal transitada em julgado.
O inusitado é que a nova lei, de origem do Executivo, não foi assinado nem pelo governador Marcos Rocha, em viagem para o Chile; nem pelo vice, Sérgio Gonçalves e nem pelo presidente da Assembleia, Alex Redano, que também está no exterior, os dois últimos na ordem de sucessão, quando do afastamento do Governador titular. Ficou nas mãos do Desembargador Raduan, que assumiu o cargo por cinco dias, assinar o novo contexto legal.
PROJETO DE BRENO MENDES IMPEDE PAGAMENTO DO LIXO SEM QUE EMPRESA PRESTE UM PACOTE DE INFORMAÇÕES
Tem que ter GPs em tempo real em todos os veículos. É obrigado divulgar trilhas apresentas trilhas completas das rotas, com horários, percursos, interrupções e pontos atendidos; tem que haver identificação integral dos veículos e todas as equipes, assim como o registro automático da pesagem no aterro sanitário (bruto, tara e líquido).
Outra exigência: o uso de Scanner, RFID ou tecnologia equivalente para entrada e conferência da carga no aterro e, ainda, relatórios diários, semanais e mensais de toda a operação. Este é o pacote de medidas que a empresa responsável pelo recolhimento de lixo em Porto Velho deve cumprir, com a aprovação de projeto de lei do vereador Breno Mendes, líder do governo na Câmara Municipal de Porto Velho.
A nova lei, aprovada em duas votações na Câmara, determina que todas as informações deverão ser acessíveis não apenas ao Executivo, mas também automaticamente à Câmara Municipal, garantindo fiscalização direta e imediata, conforme previsto na Lei Orgânica. Breno, aliás, esteve num local a apenas um quilômetro da ponte do bairro da Balsa, vendo o lixo acumulado em distritos, divulgando vídeos com duras críticas contra a falta de atuação da empresa responsável.
Segundo o projeto de Breno Mendes, “nenhuma empresa contratada para a coleta de lixo poderá receber pagamento do Executivo sem disponibilizar, em tempo real, todos os dados operacionais da frota e das rotas executadas”. A medida, inédita no município, segundo ele, “busca impedir que o Poder Público pague por serviços não prestados, evitando desperdício de recursos, fraudes em medições e irregularidades na execução contratual”.
