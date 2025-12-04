Governador Rocha e prefeito Fúria formatam parceria, ambos visam as Eleições Gerais de 2026, sem partido deputado Crispin deve se filiar ao PP

Publicada em 04/12/2025 às 14h00
Impossível? – O assunto é discutido de forma muito reservada nos bastidores da política de Rondônia, mas existe. E certamente seria um caminho muito seguro para o futuro político do prefeito-reeleito de Cacoal Adailton Fúria (PSD), que tem como objetivo disputar a sucessão estadual nas Eleições Gerais de 2026, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e respectivos, vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. Fúria tem uma base eleitoral consolidada na região polarizada por Cacoal, onde predominam os cafezais, foi reeleito com mais de 83% dos votos válidos e aparece sempre entre os primeiros nas pesquisas realizadas por institutos especializados nos últimos meses envolvendo nomes, que poderão concorrer à sucessão do governador Marcos Rocha, presidente regional do União Brasil e reeleito em 2022.
Impossível? II – Rocha não esconde de ninguém, que pretende concorrer a uma das duas vagas ao Senado. Ponto. Para isso terá que renunciar seis meses antes das eleições (abril de 2026) e, o vice, Sérgio Gonçalves (UB) assumir a titularidade no Governo do Estado. Caso isso se confirme, e Sérgio já adiantou que será candidato à reeleição. Rocha e o vice que tiveram divergências recentemente, quando o governador viajou para o exterior, e teve que ficar fora do País em prazo, além do considerado normal na Constituição Estadual. Ele, inclusive, que teve que ser modificada de forma extraordinária pelos deputados estaduais, para que Rocha permanecesse governador sem a necessidade de Sérgio assumir. A decisão plenária dos deputados deu legalidade a Rocha permanecer governando o Estado, porque o prazo foi ampliado. Posteriormente o ato do Legislativo estadual foi anulado pela Justiça, mas Rocha já estava de volta. Sérgio não assumiu. Mas voltamos para as Eleições 2026.
Impossível? III – Caso Rocha permaneça no cargo, sua esposa, Luana, que é secretária de Estado de Ação Social (Seas), nome considerado de ponta na disputa de uma das oito vagas à Câmara Federal, não poderá concorrer, devido ao vínculo de parentesco. Ele renunciando provavelmente não terá apoio de Sérgio, que concorrerá à reeleição. Rocha certamente terá muitas dificuldades em conseguir se eleger, assim como Luana. O assunto tratado de forma muito sutil, seria uma parceria de Rocha com o prefeito Fúria de Cacoal. O governador renunciaria para concorrer ao Senado e Luana enfrentaria as urnas, mas como vice de Fúria e não à Câmara Federal. Como Luana tem um trabalho amplo em todos os municípios do Estado, pois a Seas funciona muito bem, talvez seja a vice que Fúria precisa. Uma dobradinha Fúria Luana seria muito difícil de ser derrotada. Quem viver verá...
PP – O partido presidido no Estado pela deputada federal Sílvia Cristina, que formata pré-candidatura a uma das duas vagas ao Senado nas eleições de outubro do próximo ano, terá um reforço de peso, após o período da Janela Partidária (7 de março a 5 de abril), que possibilita aos deputados a trocarem de partidos sem ter implicações com a legislação eleitoral. O deputado estadual Ismael Crispin, com domicílio eleitoral em São Miguel do Guaporé, que se elegeu pelo PSB, estava filiado ao MDB e hoje está sem partido, se filiará ao PP para disputar mais uma reeleição em 2026. Crispin é um parlamentar de ótimo potencial eleitoral e, foi reeleito em 2022 com 23.417 votos, terceira maior votação nas eleições daquele ano. A expectativa é de Crispin não somente manter a média de votos, mas ampliar sua votação em 2026, por isso é um reforço considerável para o partido presidido pela deputada federal Sílvia Cristina.
Alerta – O final do ano está chegando e aumentam os casos de golpes. Esta semana foi constatada pela Polícia Militar (PM) a circulação de notas falsas de R$ 100 em Primavera de Rondônia. A proprietária de uma casa lotérica da cidade percebeu irregularidades em notas recebidas e acionou a PM. Nas diligências efetuadas pelos policiais foram entregues de forma voluntária aos policiais cerca de R$ 3,4 mil em cédulas de R$ 100 falsificadas. A população deve ficar alerta e conferir, sempre, os elementos de segurança nas notas como a marca d´água, relevo, faixa holográfica, desconfiar de valores encontrados em vias públicas ou oferecidos por terceiros, e evitar passar cédulas falsas, que também constitui crime. Se localizar dinheiro e tiver dúvida sobre ele, a pessoa procurar a PM ou uma agência bancária, para evitar problemas futuros. Outra informação importante. Até o próximo dia 18, mais de 50 mil presos estarão deixando as prisões e irão para as ruas, é a conhecida “saidinha de Natal”. Por isso são necessários maiores cuidados ao caminhar pelas ruas, ao entrar e sair dos veículos, evitar locais ermos e o máximo de atenção ao parar nos semáforos durante a madrugada.
Respigo
A Assembleia Legislativa (Ale) realizará concurso público para admissão de servidores, que encerram hoje (3) às 16h. Estão sendo oferecidas 200 vagas imediatas, mais 225 de cadastro reserva e salários que podem chegar a R$ 24 mil +++ As provas serão realizadas no dia 8 de fevereiro nas cidades de Guajará-Mirim, Cacoal, Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena e na capital, Porto Velho. As avaliações técnicas serão realizadas somente em Porto Velho +++ As provas serão de níveis Superior e Médio, além de Consultor Legislativo. Os salários são convidativos +++ A resolução que acaba com a obrigação de autoescola reduz em 80% o custo da CNH. O valor médio para obtenção da CNH nas categorias A e B era em torno de R$ 2,3 mil +++ No sábado (6) jornalistas ~de Rondônia estarão reunidos para a 13ª festa anual de confraternização da categoria no Restaurante Pittbul, das 11h às 18h. Como ocorre todos os anos a colega Yale Dantas com apoio de outros jornalistas trabalharam duro na organização da festa, que reúne jornalistas da capital e do interior do Estado +++ No cardápio, a tradicional feijoada, costela assada, além de o tradicional Chopp, porque afinal de contas, ninguém é de ferro. Os jornalistas contribuem com dois quilos de alimentos, ou mais, que serão distribuídos a colegas que estão em dificuldades financeiras, uma triste realidade, e ao Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer-NACC.
