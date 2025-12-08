Jojo Todynho defende relação com policial e manda recado: “O pau quebra”

Publicada em 08/12/2025 às 15h36
Jojo Todynho voltou às redes sociais para responder às críticas direcionadas ao seu relacionamento com o policial Thiago Gonçalves. Segundo a cantora e influenciadora, parte do público insiste em afirmar que o parceiro estaria interessado apenas em seu dinheiro — algo que ela classificou como julgamento infundado e insistente.
No desabafo, Jojo disse que sempre que publica algo ao lado do namorado surgem comentários questionando o amor dele. Ela rebateu lembrando que quem decide como viver sua vida é ela: “Vocês sabem se eu amo também? Quero viver, gozar e ser feliz”, afirmou.
A artista destacou que investe seu próprio dinheiro em estudos, saúde, patrimônio e carreira, e que Thiago oferece aquilo que ela gosta e valoriza na relação. Jojo definiu os dois como “alfas”, admitindo que o relacionamento tem momentos de conflito: “O pau quebra porque Thiago é genioso e eu também. Não somos um casal perfeito.”
Apesar das turbulências, Jojo afirmou que ambos buscam aprender um com o outro diariamente e que, mesmo que o namoro não prospere no futuro, a experiência já valeu pelo crescimento pessoal.
Ela também comentou mensagens que a chamam de “corna”, rejeitando qualquer preocupação com esse tipo de ataque. Para Jojo, em uma traição, ambos perderiam: “Relacionamento não é quem é mais ou menos.”
Em tom crítico, a influenciadora encerrou reclamando da “fiscalização” que sofre nas redes: “Vocês viraram fiscal da Receita Federal. Ficam fiscalizando a vida alheia e o dinheiro alheio. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai.”
