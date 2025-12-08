Copa Madeirão de Futsal encerra nesta terça-feira (9) com premiação para três categorias

Publicada em 08/12/2025 às 16h05
A Copa Madeirão de Futsal chega em sua reta final nesta terça-feira (9), às 18h, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Ginásio Dudu), zona Sul da Capital, com a participação de times nas categorias adulto feminino e masculino e Master masculino. A iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer (Semtel) reforça o compromisso da gestão com o esporte junto à comunidade local.
Durante cerca de quatro meses, a copa reuniu 90 equipes e cerca de 1300 atletas, distribuídos em 119 jogos eletrizantes. A final promete agitar as torcidas na arquibancada, que serão coadjuvantes de um verdadeiro show de bola na quadra do Ginásio Dudu. De acordo com o secretário da Semtel, a gestão municipal tem fortalecido o esporte porto-velhense por meio da promoção de torneios e copas, gerando oportunidades para os atletas mostrarem seus talentos.
“A adesão ao futebol tem crescido em nossa cidade e com isso, movimentado comunidades tanto na Capital, quanto nos distritos. E isso é fruto de nossos esforços e de nossas ações. A movimentação é grande e a alegria das equipes é contagiante. Isso não tem preço, tem valor. A Copa Madeirão de Futsal fecha com chave de ouro o movimento que temos provocado desde o início de nossa gestão. Certamente, para 2026, teremos novas ações que vão aquecer ainda mais nosso esporte”, declarou o secretário.
Competição contou com a participação de times nas categorias adulto feminino e masculino e Master masculino
EQUIPES NA FINAL
Equipe Master – Boca PVH x Solimões (master)
Equipe Masculino – Solimões x Novo Horizonte
Equipe Feminino – Major x Real Porto
SOBRE A COPA
A Copa Madeirão de Futsal conta com 90 equipes, sendo 886 atletas do futsal Masculino; 224 atletas do futsal Feminino e 200 atletas do master masculino. Durante todas as fases, os jogos foram realizados na quadra do Esperança da Comunidade, quadra da Escola Major Guapindaia, quadra do Três Marias e Quadra do Ginásio Dudu. A abertura ocorreu no início de outubro e encerra nesta terça-feira (9), consagrando os campeões das diferentes categorias.
Fotos: Semtel
