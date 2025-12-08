Itapuense vence e se garante na final do Rondoniense Feminino de 2025

Publicada em 08/12/2025 às 09h45
Itapuense e Rondoniense jogaram na tarde deste domingo no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, a partida válida pela segunda rodada do Rondoniense Feminino marcou mais uma goleada aplicada pelo time de Itapuã do Oeste, desta vez o com o placa de 12 a 2, só no primeiro tempo o Itapuense marcou nove vezes, os gols da partida foram marcados por Alice Costa, Isamara e Caren marcaram três vezes, Vivi, lara, Rose, Nicole e Crislane completaram a goleada Maíra e Kevila descontaram para o Rondoniense
Com o Resultado Itapuense e Brazuca jogam na próxima rodada pra definir quem fica em primeiro e segundo colocado, e as duas equipes estão classificadas para a grande final, ja que não podem ser alcançadas por Sport Genus e Rondoniense.
Na próxima rodada jogam Itapuense e Brazuca dia 10 de dezembro e no dia seguinte dia 11 jogam Rondoniense e Sport Genus. Todas as partidas acontecem no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.
Foto: Josiel Silva
Comentários
Seja o primeiro a comentar!