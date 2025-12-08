Cantata Natalina reúne milhares de porto-velhenses no Prédio do Relógio com apresentações de alunos da rede municipal

Publicada em 08/12/2025 às 09h51
Uma noite de celebração marcou o Prédio do Relógio, sede do Executivo Municipal, onde milhares de porto-velhenses se reuniram para acompanhar a primeira Cantata de Natal realizada pela Prefeitura de Porto Velho neste domingo (8).
Por algumas horas, o edifício da Madeira-Mamoré recebeu um espetáculo conduzido por crianças e jovens da rede municipal. O coral apresentou repertório natalino e emocionou o público presente.
O regente do Coral Jorge Andrade, Dirceu Lius, destacou que o município aguardava uma apresentação desse porte, com espaço para os estudantes de música mostrarem seu trabalho. “É um momento importante. Estamos nos preparando há um tempo para isso”.
A Cantata também movimentou a economia informal. A vendedora Maria Zilma, conhecida por vender cachorro-quente, comemorou o movimento no local. “Hoje acompanhei a apresentação e ainda consegui ampliar minhas vendas. A população gostou da cantata e aprovou o meu cachorro-quente também”.
O prefeito Léo Moraes participou do evento e ressaltou o significado da atividade para o município. “Celebrar o Natal por meio da arte e dos nossos estudantes aqui no Prédio do Relógio reforça que esses talentos podem avançar. Este é o primeiro de outros eventos que queremos promover para valorizar quem passa pelas nossas escolas”.
A programação contou com a Banda da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, músicos da Base Aérea Brasileira, orquestra de cordas, coral e apresentações de alunos de guitarra do município.
Porto Velho dispõe atualmente de escolas de música nas zonas Leste, Norte e Centro. As inscrições são abertas anualmente, com prioridade para estudantes da rede pública.
