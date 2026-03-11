Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/03/2026 às 16h31

Porto Velho e Atlético Goianiense entram em campo na noite desta quarta-feira (11), às 20h30, no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, em confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil de 2026. O duelo será disputado em jogo único e definirá quem segue para a próxima etapa da competição nacional. Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

A transmissão do confronto será realizada ao vivo pelo canal oficial da Federação Rondoniense de Futebol no YouTube.

As duas equipes iniciaram a participação no torneio já na segunda fase. O Atlético Goianiense avançou após superar o Primavera pelo placar de 1 a 0. O Porto Velho também garantiu vaga ao eliminar o Operário-MT na etapa anterior.

A partida ocorre em um momento de mudanças no comando técnico do clube goiano. No último sábado, o Atlético-GO anunciou a demissão do treinador Rafael Lacerda. Para a sequência da temporada, foi confirmada a volta de Eduardo Souza, que inicia sua terceira passagem pelo clube e já viajou com a delegação para Rondônia. Inicialmente, a equipe seria comandada de forma interina por Tiago Brayner, técnico da equipe sub-17.

Além da alteração na comissão técnica, o Atlético-GO pode apresentar novidades entre os jogadores relacionados para a partida. Os reforços Marrony, Cristiano e Ewerthon foram incluídos na delegação e podem fazer suas estreias. Em contrapartida, o zagueiro Adriano Martins, além de Leandro Vilela e Derek, estão fora do confronto.

O clube goiano também divide as atenções com a decisão do Campeonato Goiano. No primeiro jogo da final estadual, a equipe foi derrotada pelo Goiás por 2 a 0. A partida de volta está marcada para o próximo domingo (15), quando o Atlético-GO tentará reverter a desvantagem para disputar o título.

Do lado do Porto Velho, a equipe rondoniense busca aproveitar o fator casa para tentar surpreender o adversário e avançar na competição.

Para o confronto, as prováveis escalações são as seguintes. O Porto Velho deve iniciar com Guilherme Medina; Ricardo, Octávio Assis, Jordan e Dimitry; Sampson, Fabiano Terra, Yuri, Montefiore, Giovanni e Jonathan da Hora. O técnico é Denis Alves.

Já o Atlético-GO deve entrar em campo com Paulo Vítor; Matheus Ribeiro, Natã Felipe, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Geovane, Igor Henrique e Guilherme Marques; Bruno José, Léo Jacó e Allanzinho. O time será comandado por Eduardo Souza.

A arbitragem da partida ficará a cargo de Braulio da Silva Machado. Os assistentes serão Tiaggo Americano Labes e Marco Ricardo Oliveira Alves da Luz.