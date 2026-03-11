Diálogo com o setor produtivo busca ampliar competitividade das cadeias agroindustriais em Rondônia

Por Jackson Vicente

Publicada em 11/03/2026 às 16h34

O Governo de Rondônia reuniu-se na terça-feira (10), com representantes do setor produtivo para discutir rotas que possam melhorar a infraestrutura logística no estado e fortalecer a competitividade da produção local. Sob a coordenação da Secretaria Especial de Integração do Estado de Rondônia em Brasília (Sibra), o encontro teve como foco identificar os principais desafios para o escoamento da produção, buscando soluções que tornem as cadeias agroindustriais mais eficientes e ampliando oportunidades de crescimento econômico do estado.

Entre os pontos debatidos estão investimentos prioritários em infraestrutura e melhorias na logística de fronteira, incluindo medidas que possam tornar mais ágil o fluxo de mercadorias, como é defendido pelas rotas bioceânicas. A proposta é avançar em estratégias que reduzam custos operacionais, ampliem a previsibilidade no transporte de cargas e fortaleçam a infraestrutura necessária para que Rondônia continue ampliando sua presença no comércio exterior.

Para garantir mais competitividade aos produtos do estado, o governador Marcos Rocha destacou a necessidade do diálogo com o setor produtivo para o futuro do estado. “Rondônia tem avançado muito nos últimos anos e, fortalecer nossa logística significa criar novas oportunidades de desenvolvimento, geração de empregos e ampliação das exportações. Quando governo do estado e setor produtivo caminham juntos, quem ganha é a população”.

Durante o encontro, o governador realizou a assinatura do decreto 31.305 de redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para pessoas físicas, na saída de gado de Rondônia para outros estados, medida considerada estratégica para fortalecer o setor produtivo. A expectativa segundo o governador é que a ação contribua para impulsionar a economia local, valorizando a cadeia da pecuária, que tem papel fundamental no desenvolvimento econômico do estado.

2º NODO BIOCEÂNICO

A discussão também dialoga com iniciativas recentes voltadas à integração logística regional, como o 2º Nodo Bioceânico – Edição Rondônia, realizado em fevereiro deste ano em Porto Velho. O evento reuniu instituições representativas do setor produtivo e autoridades do Brasil, Chile, Bolívia e Peru para debater estratégias de integração e desenvolvimento econômico a partir da chamada Rota Bioceânica.

A proposta dessa conexão logística é reduzir tempo e custos no escoamento de cargas rumo aos mercados da Ásia, além de fortalecer a cooperação entre países vizinhos da América do Sul. Assim, Rondônia se posiciona como um ponto estratégico desta integração, podendo atuar como uma plataforma eficiente para exportações e no fortalecimento das cadeias produtivas que impulsionam o desenvolvimento do estado.

INTEGRAÇÃO

O secretário da Sibra, Augusto Leonel destaca o fortalecimento da integração institucional com outras entidades públicas e privadas que atuam na agenda logística. “Rondônia tem papel relevante, seja pela sua posição geográfica ou pelo dinamismo de sua produção. O fortalecimento da infraestrutura, da logística e da cooperação institucional é condição essencial para que o estado continue ampliando sua presença no comércio exterior, consolidando-se como um importante eixo de conexão entre o Brasil e os mercados sul-americanos e asiáticos”.

Na reunião, estiveram presentes ainda os titulares da Casa Civil do Estado de Rondônia, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE/RO). Além do executivo estadual, a reunião contou com a presença de lideranças da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Rondônia (Aprosoja), Associação dos Cacauicultores e Chocolateiros de Rondônia (Cacauron), Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RO) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio/RO).