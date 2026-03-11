Curta selecionado pela Lei Paulo Gustavo será lançado em Porto Velho

Por Lilian Quele e Paulo Amorim

Publicada em 11/03/2026 às 17h01

Um projeto audiovisual produzido em Porto Velho vai utilizar a arte e o humor como ferramentas de reflexão social. O curta-metragem “Contraste” foi selecionado pelo edital Bolsas para Artes em Vídeo da Lei Paulo Gustavo e será lançado oficialmente nesta quinta-feira (13), às 18h, no Sesc Centro Cultural Gladstone Nogueira Frota.

A obra foi criada pelos artistas Taiane Sales e Klindson Cruz e apresenta a personagem palhaça Firmina, interpretada por Taiane. A narrativa utiliza elementos da palhaçaria e da performance urbana para provocar reflexão sobre a violência contra a mulher, explorando o contraste entre o humor e situações de violência que muitas vezes permanecem invisíveis no cotidiano.

Selecionado por meio do edital da Lei Paulo Gustavo, o projeto integra as iniciativas de incentivo à produção cultural e audiovisual desenvolvidas no estado, fortalecendo a criação artística e ampliando o acesso da população a obras produzidas por artistas locais.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância do investimento público na cultura e no audiovisual. “A Lei Paulo Gustavo tem possibilitado que artistas e produtores culturais transformem ideias em projetos concretos, fortalecendo a cultura rondoniense e ampliando o acesso da população a produções que estimulam reflexão e cidadania”, ressaltou.

A secretária adjunta da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer de Rondônia (Sejucel), Letícia Batista, enfatizou o papel da política cultural no incentivo à produção artística local. “Os editais da Lei Paulo Gustavo representam um avanço para o setor cultural, pois incentivam a produção audiovisual e valorizam artistas do estado, além de promover obras que dialogam com temas importantes para a sociedade”, afirmou.

CURTA

Gravado em espaços urbanos da capital rondoniense, o curta utiliza a cidade como cenário para construir uma narrativa que mistura performance, intervenção artística e linguagem audiovisual. A proposta é estimular o debate social por meio da arte, abordando temas sensíveis com uma abordagem criativa.

O lançamento oficial do projeto acontece no dia 13 de março de 2026, às 18 horas, no Sesc Centro Cultural Gladstone Nogueira Frota, localizado na Avenida Campos Sales, nº 2666, Centro, em Porto Velho. A programação contará com a pré-estreia da exposição “Contraste”, performance artística e apresentação musical, marcando a estreia pública da obra.