Deputado Pedro Fernandes e lideranças de Cujubim tratam de melhorias na RO-205 em reunião com o DER

Por Assessoria

Publicada em 11/03/2026 às 17h01

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) participou de reunião no Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) para tratar de melhorias na RO-205, rodovia que liga o município de Cujubim à BR-364. A reunião contou com a participação do prefeito de Cujubim, João Becker, e dos vereadores Alécio Fernandes, Haroldo Rodrigues, Jonas Cordeiro e Reginaldo Silva, que acompanharam as tratativas e reforçaram a importância das melhorias para a população.



Durante a reunião, o DER confirmou que uma operação tapa-buracos terá início até a segunda quinzena de março, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para quem utiliza a rodovia diariamente.Também foi informado que a contratação de uma empresa responsável pela manutenção cotidiana e pelo recapeamento da RO-205 já está em fase de licitação, ação considerada fundamental para a recuperação e conservação da via.



Outro ponto apresentado foi a limpeza lateral da rodovia no trecho que vai da saída de Cujubim até a Linha 04, que deve melhorar a visibilidade e a segurança no tráfego. Além disso, foi confirmada a pavimentação de mil metros na região da Praça Flor da Paineira, sentido ao município de Machadinho do Oeste, obra que contribuirá para melhorar o acesso e a mobilidade no perímetro urbano.



Para o deputado Pedro Fernandes, a reunião representa mais um passo para atender às demandas da comunidade. “A RO-205 é uma rodovia muito importante para Cujubim. Seguimos acompanhando e buscando melhorias contínuas para garantir mais segurança, melhores condições de tráfego e mais desenvolvimento para a região”, destacou o parlamentar.



O deputado Pedro Fernandes reforçou que seguirá acompanhando os encaminhamentos junto ao DER e mantendo o diálogo com as lideranças do município para garantir que as melhorias avancem e atendam às necessidades da população de Cujubim.