Inscrições para cursos profissionalizantes remotos na área de gestão estão abertas até domingo, 15, em todo o estado

11/03/2026

Estudantes que se qualificam em gestão ampliam as chances de crescimento no mundo do trabalho, seja ocupando uma vaga de emprego em empresas já estabelecidas ou abrindo o próprio negócio. Diante dessa perspectiva, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até domingo, 15, para cursos profissionalizantes remotos nessa área. Os interessados podem se inscrever no link disponibilizado no site da instituição de ensino.

Cursos na área de gestão oferecem vantagens estratégicas como o desenvolvimento de habilidades de liderança, visão de negócios, melhoria na tomada de decisões e aumento da empregabilidade e salário. Os alunos são capacitados para funções técnicas em diferentes setores como finanças, recursos humanos e marketing, ampliando a capacidade de gestão de equipes.

Concluintes do Curso Técnico em Administração de Porto Velho compartilham aprendizado em gestão

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que a profissionalização na área administrativa visa beneficiar o aluno e as empresas que precisam de mão de obra qualificada. “Profissionais capacitados para atuar na área de gestão fortalecem a empregabilidade e o empreendedorismo, porque se habilitam a atuar num setor estratégico”.

VANTAGENS

Thaís Caetano Oliveira, 44, decidiu aprofundar os conhecimentos na área de gestão, com cursos presenciais. A estudante que concluiu o Curso Técnico em Administração nesta semana é tecnóloga em Recursos Humanos e bacharel em Ciências Contábeis. “Agora quero fazer pós-graduação em Gestão de Pessoas com ênfase em psicologia”, planeja a concluinte que mora no bairro Planalto, em Porto Velho.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira ressaltou que cursos na área de gestão apresentam muitas vantagens para o aluno, tendo em vista os conhecimentos adquiridos sobre o funcionamento das organizações. “O estudante que se capacita nesse universo tem uma carreira promissora e, por esse motivo estão sendo sempre lançados cursos nessa área”.

CURSOS OFERTADOS

Gestão de Marketing

Gestão de Cursos

Auxiliar administrativo

Prática de Departamento Pessoal

Atendimento ao Público

Relações Interpessoais

Gerenciamento de Rotinas Administrativas

Planejamento Estratégico

Gestão da Produção

Cálculo Financeiro Estatístico

Estatística