Rondônia inicia ciclo de reuniões do Consetur com planejamento das ações de turismo para 2026

Por Andréia Fortini

Publicada em 11/03/2026 às 16h26

Com o objetivo principal de alinhar as diretrizes que nortearão as ações do turismo ao longo de 2026, o governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur) promoveu, na segunda-feira (9), em Porto Velho, uma reunião com integrantes do Conselho Estadual de Turismo (Consetur) e representantes de entidades do Setor Privado e Sociedade Civil (trade turístico) do estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que “Rondônia é uma terra de oportunidades e, assim o governo segue investindo para fortalecer o setor do turismo como motor de desenvolvimento que gera emprego e renda”.

Para o superintendente da Setur, Gilvan Pereira, o sucesso das ações depende do trabalho conjunto com instituições governamentais e entidades que compõe o Consetur, como: a Federação de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio/RO), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RO) e a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav/RO), entre outras. “O turismo de Rondônia está crescendo e sendo reconhecido internacionalmente; a marca da Amazônia é o símbolo desse sucesso”, ressaltou.

Visitas as ruínas do Hospital da Candelária integram a nova rota do turismo histórico às margens do Rio Madeira

EXPANSÃO E NOVAS INICIATIVAS PARA 2026

O grande diferencial para 2026 é a expansão da Expoturismo, que deverá alcançar um número muito maior de expositores e uma grande variação de produtos em exposição. Além disso, há um forte propósito no fortalecimento de parcerias e na inovação de roteiros. O plano estratégico para 2026 inclui:

Criação de novos itinerários turísticos e a revitalização de pontos históricos e naturais de relevância para o estado, atendendo a grande demanda pela observação de pássaros (birdwatching).

Ampliação de parcerias estratégicas com estados vizinhos (Amazonas, Acre e Mato Grosso) e países da América Latina, consolidando Rondônia como um hub (conexão) regional.

A consolidação da “Marca da Amazônia” como selo de identidade cultural e gastronômica para atrair mercados nacionais e internacionais.