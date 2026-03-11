Mulheres empreendedoras participam de ciclo de palestras promovido pelo Sebrae em Porto Velho

Por SEBRAE-RO

Publicada em 11/03/2026 às 16h29

Iniciativa do programa Sebrae Delas, realizada em alusão ao Mês Internacional da Mulher, promove capacitação e reflexões sobre liderança, gestão e equilíbrio entre vida profissional e pessoal

Em homenagem ao Mês Internacional da Mulher, o Sebrae em Rondônia iniciou uma série de palestras voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. A iniciativa integra as ações do programa Sebrae Delas e busca incentivar a liderança, a gestão e o networking entre mulheres empreendedoras.

O encontro foi realizado esta terça-feira (10), na Assembleia Legislativa de Rondônia, em Porto Velho, reunindo empresárias, lideranças e participantes interessadas em desenvolver seus negócios. A programação faz parte do Delas Day 2026, que conta com palestrantes nacionais e uma agenda de capacitações voltadas ao crescimento profissional e empresarial das participantes.

De acordo com o diretor administrativo e financeiro do Sebrae em Rondônia, Edson Lemos, a instituição mantém diversas iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino.

“O Sebrae tem em sua programação o programa Delas, que reúne uma série de ações voltadas à mulher empreendedora. Hoje contamos com duas palestras, com especialistas reconhecidas, para dialogar com as mulheres de Porto Velho sobre empreendedorismo feminino. A expectativa é estimular cada vez mais a presença da mulher no mercado de trabalho e no mundo dos negócios”, afirmou.

Entre as participantes, a empresária Isabele Morgado, fundadora da marca O Boto Morgado, iniciativas como essa são fundamentais para quem está construindo o próprio negócio. Ela conta que começou a empreender por necessidade e buscou no Sebrae apoio para estruturar a empresa.

“Eventos como esse são muito importantes para valorizar nós, mulheres empreendedoras. Enfrentamos muitas dificuldades no caminho, e esses momentos de troca ajudam a fortalecer nossas marcas e aquilo em que acreditamos”, destacou.

Liderança e equilíbrio na jornada empreendedora

Durante a programação, as palestras abordaram temas ligados à liderança feminina, gestão de negócios e equilíbrio entre vida profissional e pessoal. A analista do Sebrae em Rondônia, Evelin Peixoto, explica que as discussões também buscaram desconstruir a ideia de que a mulher precisa assumir todas as responsabilidades sozinha.

De acordo com ela, temas como “O fim da mulher maravilha” e “Liderança sustentável” foram apresentados justamente para estimular reflexões sobre saúde emocional, organização da rotina e construção de uma jornada empreendedora mais equilibrada.

Uma das palestrantes convidadas foi Ivonete Galdino, que apresentou reflexões sobre saúde emocional e liderança. Segundo ela, o tema é urgente no atual contexto profissional.

“Existe uma tendência de normalizar a exaustão. O mundo está cansado, e os dados mostram que cerca de 60% das mulheres em posições de liderança enfrentam situações de burnout. Precisamos falar sobre equilíbrio e construir formas mais sustentáveis de liderar e empreender”, afirmou.

Programação segue para o interior do estado

Além da programação realizada em Porto Velho, o ciclo de palestras segue para outros municípios de Rondônia com a palestra interativa “O fim da Mulher Maravilha" e “A Liderança Sustentável", ampliando o acesso das empreendedoras do interior às atividades do programa Sebrae Delas.

A programação inclui:

Ariquemes – 11 de março, das 19h às 21h

Jaru – 12 de março, das 19h às 21h

Ji-Paraná – 16 de março, das 19h às 21h

Cacoal – 17 de março, das 19h às 21h

Espigão do Oeste – 18 de março, das 19h às 21h

Rolim de Moura – 19 de março, das 19h às 21h

Vilhena – 20 de março, das 19h às 21h

A iniciativa busca levar conteúdo, inspiração e orientação prática para mulheres empreendedoras em diferentes regiões do estado, fortalecendo a rede de apoio e o desenvolvimento dos negócios liderados por mulheres.

O programa Sebrae Delas promove ao longo do ano palestras, oficinas, mentorias e outras ações voltadas ao desenvolvimento do empreendedorismo feminino, incentivando a autonomia econômica e o protagonismo das mulheres no ambiente empresarial.