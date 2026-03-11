Jornada Tech.RO apresenta soluções digitais e fortalece transformação tecnológica no estado

Por Jane Carvalho e Beatriz Galvão

Publicada em 11/03/2026 às 16h52

O evento institucional de tecnologia Jornada Tech.RO reuniu gestores públicos, prefeitos e especialistas nesta terça-feira (10), no auditório do Ministério Público do Estado de Rondônia, em Porto Velho, para apresentar ferramentas e projetos voltados à modernização dos serviços públicos. O encontro, promovido pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), também marcou o lançamento da assistente virtual Rô, nova funcionalidade do Portal do Cidadão feita para facilitar o acesso da população aos serviços digitais do governo.

A Jornada Tech.RO teve como objetivo apresentar soluções tecnológicas já em funcionamento no governo de Rondônia e compartilhar experiências sobre a digitalização de serviços públicos. A iniciativa também buscou fortalecer a integração entre Estado e municípios no uso de ferramentas digitais voltadas à modernização da gestão pública.

Segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir em inovação é essencial para aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos à população. Para isso, o governo tem investido em tecnologia a fim de garantir mais eficiência, transparência e rapidez no atendimento aos cidadãos rondonienses.

O secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, ressaltou que a transformação digital em Rondônia é resultado de uma decisão estratégica do governo. “O avanço tecnológico que estamos vendo hoje é fruto de uma caminhada conjunta entre o Estado e os municípios”, afirmou.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Segundo o superintendente da Setic, Delner Freire, a Jornada Tech.RO foi criada para aproximar os municípios das soluções tecnológicas já utilizadas pelo Governo de Rondônia. “A proposta foi apresentar aos gestores municipais ferramentas de tecnologia que o Estado vem implantando ao longo dos últimos anos, para que essas soluções também possam ser adotadas pelas prefeituras, ampliando a transformação digital em todo o estado”, destacou.

ASSISTENTE VIRTUAL

Um dos destaques da programação foi o lançamento da assistente virtual “Rô”, integrada ao Portal do Cidadão de Rondônia. Desenvolvida com tecnologia de inteligência artificial, a ferramenta foi criada para facilitar o acesso às informações e orientar o cidadão na busca por serviços públicos disponíveis na plataforma digital.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) do município de Buritis, Adriely Dorneles Ferreira, destacou a utilidade da nova ferramenta após testá-la durante o evento. “Testei a nova ferramenta no Portal do Cidadão e percebi que ela é muito prestativa e rápida para responder às perguntas. Achei o evento muito interessante, porque trouxe grandes soluções e muita inovação.”, afirmou.

Durante a programação da Jornada Tech.RO, também foram apresentadas soluções tecnológicas já desenvolvidas pelo governo de Rondônia que fortalecem a gestão pública digital:

Plataforma MOB.RO – Monitoramento de Mobilidade Urbana: Apresentada por Pedro Gomes e Valéria Rodrigues, foram demonstradas as funcionalidades da ferramenta e seus resultados práticos na gestão do trânsito e no planejamento urbano, destacando como secretarias estaduais e municípios podem utilizar a plataforma para ações mais rápidas, integradas e baseadas em dados.

Programa Sentinela – Monitoramento ambiental e respostas a incêndios: Apresentado por Oséias Henrique e Capitão Renato Vicente do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), foram abordados os resultados da atuação integrada com o Corpo de Bombeiros Militar, demonstrando como o uso da tecnologia tem fortalecido a prevenção, o planejamento e a resposta rápida às emergências ambientais no estado.

ProPEN-RO – Programa Nacional de Processo Eletrônico: Durante o painel, Jônica Ochoa compartilhou as experiências do Estado na implantação do ProPEN, os ganhos em eficiência, transparência e integração institucional, além das oportunidades de adesão e ampliação do uso do processo eletrônico por órgãos estaduais e municipais.

Portal do Cidadão: A apresentação conduzida por Gabriel Carrijo destacou a evolução do Portal do Cidadão de Rondônia como ambiente digital que reúne mais de 160 serviços públicos estaduais em um único espaço.

Encerrando a programação, os participantes destacaram a importância da tecnologia para fortalecer a integração entre instituições públicas e ampliar o acesso da população aos serviços digitais. A Jornada Tech.RO reforçou o compromisso do governo de Rondônia com a inovação, a modernização da gestão pública e a ampliação de soluções tecnológicas que aproximam cada vez mais o cidadão dos serviços oferecidos pelo estado.