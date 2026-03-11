A Associação dos Produtores de Derivados do Leite do Rio Jamari, localizada na RO-421, linha C-60, no município de Ariquemes, foi contemplada com recursos destinados à aquisição de equipamentos agrícolas.
Entre os itens previstos estão uma grade niveladora e uma colhedora de forragens, A destinação foi realizada pelo deputado estadual Cirone Deiró.
A liberação dos recursos está vinculada à iniciativa do parlamentar de apoiar atividades produtivas vinculadas à agricultura familiar.
Segundo o deputado, a medida integra seu compromisso com o fortalecimento do setor. Ele afirmou que a liberação dos recursos foi realizada dentro desse objetivo.
A associação beneficiada atua na produção de derivados do leite na região do Rio Jamari, em Ariquemes, e os equipamentos adquiridos deverão contribuir com as atividades desenvolvidas pelos produtores vinculados à entidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!