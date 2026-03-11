Sorteio da Champions definido: quem está mais perto de levantar a taça no dia 30 de maio?

Por Redação

Foi no dia 27 de fevereiro que o caminho se começou a definir rumo a 30 de maio, dia da final em Budapeste. Ainda não vamos a meio caminho e já existiram bastantes surpresas. A primeira foi talvez o colosso Real Madrid ter sofrido um golo no último minuto de um guarda redes (do Benfica) que os impossibilitou de seguir diretamente para os oitavos.

No seguimento desse jogo, as duas equipes voltaram a encontra-se e uma nova situação, esta extra-futebol, com acusações de racismo a Vinícius Junior que correu o mundo. Depois disso, de destacar a má forma das equipes italianas que foram eliminadas no playoff: Inter pelo Bodo e Juventus pelo Galatasaray.

Contudo, resta olhar para o futuro. E esse futuro começou a ser definido e já existem alguns jogos que certamente vai querer guardar na agenda, desde logo, o Real Madrid vs Manchester City que promete ser um jogaço: são os vencedores das edições de 2023 e 2024. Mas há mais 7 jogos que acontecem já nos próximos dias 10 e 11 de março. Descubra quais são.

Arsenal o favorito defronta o Leverkusen

O Arsenal já era favorito e este sorteio não veio retirar probabilidades a isso. Veio talvez aumentá-las. As odds presentes nas casas de apostas ajudam a perceber quem são os favoritos. No mercado "longo prazo" os gunners têm a odd mais baixa, 3.40, ou seja, são favoritos.

O primeiro duelo será contra o Leverkusen. E uma equipa competitiva e capaz de criar dificuldades. Os alemães costumam apostar em transições rápidas e organização tática. Porém, isso não deve ser suficiente para tirar a equipa de Arteta da competição.

Outros jogos das oitavas

Além do duelo Arsenal–Leverkusen, a agenda reserva encontros igualmente interessantes:

Paris Saint-Germain FC vs Chelsea FC

Galatasaray SK vs Liverpool FC

Atalanta BC vs FC Bayern München

Newcastle United FC vs FC Barcelona

Atlético Madrid vs Tottenham Hotspur FC

FK Bodø/Glimt vs Sporting CP

Cada confronto apresenta histórias próprias. O PSG tenta fazer a dobradinha, enquanto o Chelsea busca recuperar protagonismo. O Galatasaray joga com o apoio da sua torcida frente a um Liverpool experiente. Atalanta e Bayern oferecem contraste de estilos — intensidade italiana contra eficiência alemã.

No duelo Newcastle vs Barcelona, a experiência catalã será testada pela energia dos ingleses, que têm crescido na Europa. Já Atlético Madrid e Tottenham trazem a habitual disputa entre solidez defensiva e futebol ofensivo. Por fim, Bodø/Glimt contra Sporting coloca frente a frente a surpresa do torneio e uma equipa com tradição europeia.

Surpresa Bodø/Glimt defronta os leões de Portugal

A campanha do FK Bodø/Glimt continua a chamar atenção. Os noruegueses já provaram que podem competir em alto nível e chegam às oitavas com moral após eliminar adversários fortes. Agora terão pela frente o Sporting CP, clube português com experiência e qualidade.

O Sporting é favorito, mas o Bodø/Glimt mostrou que não deve ser subestimado, visto que eliminaram o Inter. Se os noruegueses conseguirem manter a organização e explorar contra-ataques, podem complicar a eliminatória. Para os portugueses, o desafio será impor ritmo e evitar surpresas.

Top 5 favoritos além do Arsenal

A luta pelo título não se limita ao favoritismo dos gunners. Entre os principais candidatos surgem nomes tradicionais e projetos em evolução, capazes de aproveitar qualquer deslize. As odds mostram equilíbrio e reforçam que eliminatórias raramente seguem previsões lineares.

FC Bayern (odd 6.30) – tradição e mentalidade vencedora continuam argumentos fortes. A forma de Harry Kane tem sido crucial, oferecendo golos e liderança ofensiva. Consistência defensiva será chave para avançar nas fases decisivas.

FC Barcelona (odd 7.30) – processo de reconstrução com sinais positivos. O protagonismo de Raphinha destaca a capacidade criativa do ataque. Ainda há dúvidas sobre estabilidade em jogos grandes, mas o potencial é evidente.

Manchester City (odd 9.50) – equipe que venceu em 2023, muito organizada e elenco profundo mantêm o clube na conversa. Mesmo com odd elevada, experiência em competições europeias pode fazer diferença se atingir pico de forma nas eliminatórias.

Paris Saint-Germain (odd 9.50) – poder individual e experiência continuam ativos importantes. O desafio é equilibrar ataque e defesa para evitar oscilações. Se conseguir estabilidade, pode surpreender.

Curiosamente, Dortmund e Real Madrid que disputaram a final em 2024, não estão presentes aqui o que demonstra bem como o futebol muda de uns anos para os outros.

Caminho aberto até Budapeste

Com tantos duelos equilibrados, a corrida até a final em Budapest permanece aberta. Favoritos existem, mas a história do futebol europeu mostra que surpresas acontecem. Cada jogo pode alterar o panorama e aproximar novas equipas do título.

Para adeptos e analistas, este é um período de observação. Estatísticas, forma recente e contexto dos confrontos ajudam a compreender possibilidades. O equilíbrio da competição reforça que não há resultados garantidos.

O espetáculo está apenas começando. As oitavas prometem emoção, e o caminho até a final continua cheio de reviravoltas.