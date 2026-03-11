Por Redação | Rondônia Dinâmica

11/03/2026

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital participou, em Belo Horizonte, de uma reunião nacional que reuniu presidentes das Comissões de Saúde das Assembleias Legislativas de diversos estados. O encontro foi realizado durante agenda institucional na capital mineira e teve como foco o debate de temas relacionados ao fortalecimento da saúde pública no país.

Durante a reunião, parlamentares discutiram pautas consideradas prioritárias para o setor, entre elas a defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) e a necessidade de ampliação de investimentos destinados à área. O objetivo do encontro foi promover o intercâmbio de informações entre as comissões estaduais e ampliar o diálogo sobre medidas voltadas à melhoria do financiamento e da estrutura da saúde pública brasileira.

Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Rondônia, Dr. Luís do Hospital afirmou que a participação permitiu apresentar no debate nacional a realidade enfrentada pelo estado. Segundo ele, a agenda também teve como finalidade ampliar a articulação entre os parlamentares responsáveis pelas discussões relacionadas à saúde nos legislativos estaduais.

De acordo com o deputado, a presença de representantes de diferentes estados possibilitou o compartilhamento de experiências e a discussão de caminhos voltados ao aprimoramento do atendimento à população. A reunião integrou uma série de iniciativas que buscam discutir desafios estruturais do sistema público de saúde e fortalecer a cooperação institucional entre os parlamentos estaduais.