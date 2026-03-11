Prefeitura intensifica recuperação de ruas com bloquetes no bairro Jardim dos Migrantes

Por Natalino FS

Publicada em 11/03/2026 às 14h48

A Prefeitura de Ji-Paraná segue executando ações de melhoria na infraestrutura urbana com a restauração de trechos pavimentados em bloquetes no bairro Jardim dos Migrantes. Nesta segunda-feira (9), equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) atuaram na rua São Cristóvão, no trecho compreendido entre a avenida Monte Castelo e a rua Jamil Pontes.

. No local, as equipes realizam a retirada de blocos danificados, recomposição do aterro e compactação do solo, garantindo melhores condições de tráfego e maior durabilidade da pavimentação.

De acordo com o prefeito Affonso Cândido (PL), o trabalho segue critérios técnicos para assegurar que a recuperação das ruas tenha maior eficiência. Antes da recolocação dos bloquetes, são executadas intervenções estruturais, como serviços de drenagem e adequações nos meios-fios, medidas consideradas fundamentais para evitar novos danos, especialmente durante o período de chuvas.

Segundo a administração municipal, grande parte das ruas pavimentadas com blocos no município foi construída há mais de uma década e, com o passar dos anos, sofreu desgaste natural. Para acelerar a manutenção e atender com mais agilidade às demandas da população, a Semosp estruturou equipes específicas dedicadas exclusivamente à restauração desse tipo de pavimentação.

Os trabalhos ocorrem diariamente em diferentes bairros da cidade, priorizando trechos com maior fluxo de veículos e áreas com concentração de atividades comerciais. A iniciativa busca melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais segurança para motoristas e pedestres.

Moradores que desejarem solicitar serviços ou encaminhar sugestões podem entrar em contato diretamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos pelo telefone ou WhatsApp (69) 3416-4161.