Trump diz que EUA eliminaram liderança do Irã

Por G1

Publicada em 11/03/2026 às 16h01

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (11) que as forças americanas “eliminaram” a liderança do Irã duas vezes. Ele não citou nomes nem deu detalhes.

A declaração foi feita no mesmo dia em que a agência Reuters revelou que o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ficou levemente ferido no primeiro dia da guerra, em 28 de fevereiro. Na data, o então líder supremo Ali Khamenei morreu em uma ação conjunta de EUA e Israel.

Durante uma breve fala a jornalistas em visita a uma fábrica em Ohio, nesta quarta, Trump comentou o momento do conflito e disse que os EUA neutralizaram a Marinha e as Forças Armadas iranianas “em todas as frentes”.

“E derrubamos a liderança deles duas vezes. Agora há um novo grupo assumindo. Vamos ver o que acontece com eles”, declarou.

Trump voltou a dizer que o Exército americano está “muito à frente do cronograma” previsto para o conflito. O presidente já chegou a afirmar que a guerra poderia durar entre quatro e cinco semanas.