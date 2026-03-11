Por Redação | Rondônia Dinâmica

A conclusão da primeira turma do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família foi celebrada na manhã desta terça-feira, 10 de março, em Espigão do Oeste. A cerimônia ocorreu nas dependências da 1ª Igreja Batista e marcou o encerramento do ciclo formativo 2024/2026 do programa desenvolvido no município.

O evento foi promovido pela Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU). A iniciativa integra um programa do Governo Federal, cuja execução ocorre com contrapartida e apoio da administração municipal, voltado ao fortalecimento das ações na rede pública de saúde.

Durante a solenidade, foi ressaltado que Espigão do Oeste está entre os sete municípios de Rondônia contemplados com a implementação da residência multiprofissional. No município, o ciclo atual reúne 30 profissionais que atuam diretamente nas unidades de saúde, contribuindo para o fortalecimento da Atenção Básica e para a ampliação dos serviços prestados à população.

Na ocasião, o prefeito destacou a relevância do programa para a rede municipal de saúde. Segundo ele, a residência multiprofissional tem contribuído para a qualificação dos profissionais e para o aprimoramento do atendimento oferecido à comunidade, aproximando os serviços de saúde da população.

O encerramento da primeira turma marca a conclusão do período de formação dos participantes e integra as ações voltadas ao fortalecimento da estrutura de saúde pública do município.