Encontro de técnicos e viveiristas fortalece ações de recuperação ambiental e desenvolvimento sustentável em Rondônia

Por Adenilson Florentino

Publicada em 11/03/2026 às 16h23

Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento de iniciativas voltadas à produção de mudas, à recuperação ambiental e ao desenvolvimento sustentável, o governo de Rondônia participa, nos dias 11 e 12 de março, no auditório da Universidade Federal de Rondônia, em Rolim de Moura, de um encontro de capacitação voltado a técnicos e viveiristas, vinculado ao projeto “Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas”. O evento é uma ação realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, o Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia, a prefeitura municipal e a própria universidade.

A programação contará com dois dias de atividades teóricas e práticas voltadas ao aprimoramento técnico das equipes, à padronização de procedimentos, à troca de experiências e ao fortalecimento das ações desenvolvidas pelo projeto, representando uma importante oportunidade de integração entre técnicos, viveiristas e instituições parceiras. Durante o encontro serão ministradas orientações técnicas sobre produção de mudas, abordando temas como tipos de sementes, processos de germinação, dormência e métodos de superação, formas adequadas de armazenamento e técnicas de semeadura.

Os participantes também serão convidados a participar de atividades práticas realizadas no viveiro municipal, com foco no manejo e organização de viveiros, preparo de substratos, enchimento de sacolinhas, transplante de mudas e organização geral do espaço, além de workshop prático de semeadura de bandarra em sementeira [técnicas específicas para superar a dormência física da semente], permitindo a aplicação prática dos conteúdos apresentados. A programação contará ainda com um momento de bate-papo técnico para esclarecimento de dúvidas e troca de experiências entre os participantes, além de uma mesa-redonda com a participação do juiz Maximiliano Darcy Deitos, promovendo diálogo institucional, alinhamentos estratégicos e fortalecimento das ações desenvolvidas pelo projeto.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas como essa fortalecem as políticas públicas voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável no estado. “Investir em capacitação técnica e no fortalecimento de viveiros é garantir mais eficiência nas ações de recuperação ambiental, ampliando a produção de mudas e contribuindo diretamente para a recomposição de áreas degradadas e proteção dos recursos naturais”, ressaltou.

O secretário da Sedam, Marco Antônio Lagos, destacou a importância da união entre as instituições. “A parceria entre o poder público, o Judiciário e as instituições de ensino fortalece as ações ambientais no estado, além de ampliar o conhecimento técnico e incentivar práticas sustentáveis que contribuem para a conservação ambiental e o desenvolvimento das comunidades”.