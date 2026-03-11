Rua Ibotirama ganha iluminação pública pela primeira vez

Por Emdur

Publicada em 11/03/2026 às 15h42

A construção da rede de iluminação pública na Rua Ibotirama, no Residencial Cristal da Calama, está sendo executada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

Diferente de serviços de manutenção ou substituição, a intervenção consiste na implantação completa da infraestrutura, já que o trecho não possuía rede de iluminação instalada. Ao todo, estão sendo implantados cerca de 37 postes de concreto, formando mais de um quilômetro de nova estrutura elétrica para atender os moradores da região.

Com a instalação dos postes e luminárias, a via passa a contar, pela primeira vez, com iluminação pública adequada, o que garante mais segurança para pedestres e motoristas, além de contribuir para a melhoria da mobilidade no período noturno e valorização do bairro.

De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ampliar a cobertura de iluminação é uma das prioridades da gestão municipal.

“Levar iluminação para locais que nunca tiveram esse serviço é promover segurança, mobilidade e qualidade de vida. Nosso compromisso é avançar com infraestrutura em todas as regiões da cidade, atendendo demandas históricas da população”, destacou o prefeito.

Segundo o secretário da Emdur, Bruno Holanda, obras desse tipo exigem planejamento técnico e representam um avanço importante na expansão da rede pública.

“Quando implantamos iluminação em um local que nunca teve estrutura, estamos construindo toda a base do sistema, desde os postes até a instalação da rede elétrica e das luminárias. Esse trabalho amplia a cobertura do serviço e atende diretamente uma necessidade da comunidade”.

A obra na Rua Ibotirama atende a uma demanda apresentada pelos próprios moradores por meio dos canais oficiais de atendimento. A Emdur segue com ações de ampliação e manutenção da iluminação pública em diversos bairros da capital, fortalecendo a infraestrutura urbana e contribuindo para mais segurança na cidade.

Pedidos de manutenção ou solicitação de novos pontos de iluminação podem ser feitos pelo WhatsApp da Emdur: (69) 99224-0676.