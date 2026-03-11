Irã lança mísseis e drones e ativa defesas em Israel e países do Golfo

Por Notícias ao Minuto

Autoridades de Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait informaram nesta terça-feira que detectaram mísseis e drones lançados pelo Irã, alguns deles direcionados a bases militares dos Estados Unidos na região do Oriente Médio.

Em Israel, as Forças de Defesa do país (IDF) afirmaram ter identificado projéteis disparados a partir do território iraniano em direção ao país. Diante da ameaça, os sistemas de defesa aérea foram acionados para interceptar os ataques.

“As Forças de Defesa de Israel detectaram mísseis lançados do Irã em direção ao Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão em operação para interceptar a ameaça”, informou o Exército israelense em comunicado divulgado no Telegram.

Jornalistas da agência France-Presse em Jerusalém relataram ter ouvido sirenes de alerta e explosões à distância durante o episódio. Pouco depois, as autoridades autorizaram que a população deixasse os abrigos antiaéreos.

Até o momento, não há confirmação de vítimas graves. O serviço de emergência Magen David Adom, equivalente à Cruz Vermelha em Israel, informou que prestou atendimento a um pequeno número de pessoas que se machucaram enquanto corriam para áreas protegidas.

A emissora israelense Canal 12 relatou que houve feridos após ataques aéreos iranianos nas proximidades de Tel Aviv.

Na Arábia Saudita, o Ministério da Defesa anunciou que sete mísseis balísticos disparados pelo Irã foram interceptados. Seis deles tinham como alvo a Base Aérea Príncipe Sultan, que abriga tropas norte-americanas perto da capital Riad.

Segundo o governo saudita, todos os projéteis direcionados à base foram destruídos pelos sistemas de defesa do país. Outro míssil, que seguia em direção à região leste do território saudita, também foi neutralizado.

As autoridades sauditas também informaram que cinco drones foram abatidos na região de Al-Kharj, onde fica a base aérea, além de dois drones na área de Hafar Al-Batin, próxima à fronteira com o Kuwait.

Dois outros drones foram interceptados quando se aproximavam do campo petrolífero de Shaybah, importante instalação energética localizada perto da fronteira com os Emirados Árabes Unidos.

Nos Emirados Árabes Unidos, o Ministério da Defesa confirmou que o país enfrenta um ataque envolvendo drones e mísseis. Em comunicado, o governo informou que os sistemas de defesa aérea foram ativados para responder às ameaças e pediu que a população permaneça em casa.

Já o Kuwait informou que seus radares detectaram cinco drones hostis que entraram no espaço aéreo do país. Segundo as forças armadas kuwaitianas, quatro foram destruídos e um caiu fora da área considerada de risco.

A Guarda Revolucionária do Irã confirmou que lançou uma nova ofensiva contra Israel e também contra bases militares dos Estados Unidos no Iraque, além de operações direcionadas às forças navais americanas no Oriente Médio.

Em comunicado divulgado pela agência iraniana Fars, a força de elite afirmou que seus mísseis atingiram “o coração de Tel Aviv”, além de bases consideradas inimigas em Erbil, principal cidade da região do Curdistão iraquiano, e alvos ligados à Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos, que atua no Golfo.

Outra nota, divulgada pela agência Tasnim, afirmou que a ofensiva teria sido “a mais intensa desde o início do conflito”, com ataques que se estenderam por mais de três horas.

Segundo o Irã, os ataques também teriam atingido um centro de comunicações israelense no sul de Tel Aviv, além de instalações militares em Jerusalém e Haifa. Até o momento, autoridades israelenses não confirmaram esses danos.