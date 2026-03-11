Brasileirão pega fogo; Botafogo dá adeus à Libertadores; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 11/03/2026 às 09h45

Brasileirão pega fogo com reação santista, Botafogo dá adeus à Libertadores. No Tabelinha: Rondônia abre inscrições para as Olimpíadas Madeirão e Copa de Tiro

Corinthians e Bahia buscam a ponta, enquanto gigantes pressionados tentam fugir do rebaixamento. Peixe sai atrás por 2 a 0, mas Gabriel Barbosa marca dois e salva um ponto no interior. Equatorianos vencem no Nilton Santos; Glorioso disputará a Copa Sul-Americana.

Brasileirão - A 5ª rodada do Brasileirão promete fortes emoções nesta quarta. Corinthians e Bahia entram em campo de olho na liderança: se vencerem Coritiba e Vitória, igualam a pontuação de Palmeiras e São Paulo.

Na parte de baixo, o clima é de tensão. O Flamengo recebe o Cruzeiro (vice-lanterna) buscando subir, enquanto Atlético-MG e Internacional fazem um "duelo de desesperados" na Arena MRV. Ambos estão no Z-4 e precisam da vitória para apagar a frustração dos vices estaduais.

Ontem

O Santos mostrou poder de reação na abertura da 5ª rodada do Brasileirão. Sem Neymar, poupado, o Peixe viu o Mirassol abrir 2 a 0 com gols de Igor Formiga e Negueba. Mas o talento de Gabigol falou mais alto: o atacante balançou as redes duas vezes na reta final, sendo uma de pênalti confirmada pelo VAR.

A reação santista aconteceu sob os olhos atentos de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção. Com o 2 a 2, o Peixe chega a 5 pontos e o Mirassol a 6 na tabela da Série A.

Libertadores - O Botafogo se despediu precocemente da Libertadores. Jogando em casa na terça-feira (10), o Alvinegro foi batido pelo Barcelona de Guayaquil por 1 a 0. O gol de Céliz, logo no início, garantiu a vaga dos visitantes, que seguraram a pressão carioca até o apito final.

Com o placar agregado de 2 a 1 para o time do Equador, resta ao Fogão o consolo da fase de grupos da Sul-Americana. Agora, o foco total volta para o Brasileirão, onde enfrentará o Flamengo em clássico no sábado (14).

Tabelinha Rondoniense

Com 1 a 1 no Cassolão, Galo da BR iguala pontuação do Porto Velho e decide título da fase na quinta. Porto Velho promove integração e saúde com disputas esportivas entre 25 e 29 de março. Com recorde de organização e integração nacional, 1ª etapa reúne famílias no CTAR.

Estadual - O Ji-Paraná está de volta ao topo. Em jogo disputado no Cassolão, o Galo empatou por 1 a 1 com o Guaporé e reassumiu a liderança do Rondoniense pelo saldo de gols. Patrick Felipe abriu o placar, mas Gabriel Cassimiro igualou para o Jacaré, que ainda desperdiçou um pênalti.

Agora, o Galo e o Porto Velho somam 27 pontos cada. A decisão de quem termina a primeira fase no topo será na quinta-feira (12), às 20h30. O Ji-Paraná encara o Genus, enquanto o Guaporé recebe o Rondoniense.

Olimpíadas - Atenção, servidor. A Prefeitura de Porto Velho, via Semtel, abriu inscrições para as Olimpíadas Madeirão. Até o dia 22 de março, funcionários efetivos e comissionados podem garantir vaga na competição que agita a capital.

O evento terá modalidades como futebol society, beach tennis, natação e até karaokê e truco. Segundo o secretário Paulo Moraes Jr., o foco é valorizar quem constrói a cidade. Para participar, basta preencher o formulário enviado às secretarias.

Tiro - Ariquemes deu o tiro de partida para um dos circuitos mais importantes de Rondônia. No último fim de semana, o CTAR recebeu a abertura da Copa Porco Solto 2026. O evento, válido pelo ranking nacional da CBTP, uniu técnica rigorosa e um ambiente familiar, marca registrada do organizador Elton Krajewski.

Além da precisão nas pistas, o torneio celebrou a integração com um tradicional arroz carreteiro. A próxima etapa já tem data: dias 25 e 26 de abril, no Clube Buritis.