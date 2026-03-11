Inscrições abertas para fórum sobre clima; Evento reunirá especialistas, comunidade e estudantes

Por Sema

Publicada em 11/03/2026 às 11h33

No dia 20 de março, das 8h às 18h, o Teatro Banzeiros, em Porto Velho, receberá o Fórum de Mudanças Climáticas, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).

O encontro tem como um dos principais objetivos discutir a situação climática do município e seus distritos, além de promover um espaço para troca de ideias sobre o futuro ambiental da cidade. Durante o evento, também serão apresentadas propostas inovadoras e aplicáveis para enfrentar os desafios ambientais na realidade local.

A programação contará com diferentes atividades voltadas ao debate e à construção de soluções sustentáveis, entre elas:

-Palestras sobre questões ambientais e impactos climáticos;

-Exposições de produtos naturais e sustentáveis;

-Apresentações de trabalhos acadêmicos.

A participação é aberta a todos os interessados, incluindo gestores públicos, pesquisadores, professores, analistas, estudantes, líderes comunitários, empreendedores e representantes de organizações da sociedade civil.

O secretário da Sema, Vinicius Miguel, destacou a importância da iniciativa para ampliar o diálogo sobre sustentabilidade no município. “Esse é um momento oportuno para manifestar soluções que possam fazer a diferença para nossa cidade, reunindo diferentes setores da sociedade em prol da preservação do nosso meio ambiente”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também ressaltou a relevância do encontro para o planejamento ambiental da capital. “Discutir os desafios climáticos é fundamental para pensarmos o presente e o futuro da nossa cidade. Esse fórum cria um espaço importante para ouvir especialistas, a comunidade e construir soluções que contribuam para um desenvolvimento mais sustentável”.