Obra de ponte sobre o igarapé Bate Estaca avança para fase final; prefeitura mostrou eficiência e atenção à comunidade

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 11/03/2026 às 11h59

O dia 26 de fevereiro foi marcado pelo rompimento da Estrada de Santo Antônio, no trecho que passa sobre o igarapé Bate Estaca. Fortes chuvas registradas em vários pontos da cidade, com acúmulo de cerca de 70 milímetros em poucas horas, fizeram com que a água pressionasse o bueiro localizado sob a pista, que não resistiu e acabou rompendo, abrindo uma cratera e isolando moradores da região.

Quase duas semanas após esse incidente, a Prefeitura de Porto Velho promoveu uma série de medidas que amenizaram os problemas ocasionados à população e garantiram o rápido andamento dos serviços, que agora chegam à fase final da obra. Todas as etapas vêm sendo acompanhadas pela Agência de Notícias de Porto Velho.

PROTEÇÃO À VIDA

No mesmo dia do rompimento da pista, a prefeitura deu início ao trabalho de abertura de uma rota alternativa, que passa pelo acesso à Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, além das ações de prevenção e resguardo promovidas pela Defesa Civil. (Agência de Notícias de Porto Velho)

Após realizar todo o trabalho emergencial para garantir o direito de ir e vir da comunidade, além da proteção à vida e à integridade física dos munícipes, a prefeitura iniciou a execução do serviço de construção da ponte metálica, optando por uma solução definitiva para o problema. (Agência de Notícias de Porto Velho)

COMUNIDADE APROVA

O anúncio da construção da ponte gerou uma resposta positiva entre os moradores da região afetada.

“Essa é a primeira vez que a gente ouve falar sobre a construção de uma ponte. É muito importante saber que, depois de tanto tempo, vamos ter uma ponte”, disse Madalena Maia, que mora há mais de 40 anos na região. (Agência de Notícias de Porto Velho)

Segundo o Madson Saldanha, o serviço de instalação da ponte passa por três fases

Com o projeto pronto e colocado em execução, a obra entrou em sua fase final. Realizada com doações de madeira apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o valor total da construção ficou em torno de R$ 120 mil.

“Chegamos ao entendimento de que era necessário respeitar o curso da água. Por isso optamos por esse serviço, que é seguro, prático e totalmente desmontável. Caso futuramente decidam remover ou manter a ponte asfaltada, são medidas possíveis através dessa estrutura que será aplicada no local”, ressaltou o engenheiro Madson Saldanha. (Agência de Notícias de Porto Velho)

VOLTA À NORMALIDADE

Nesta última segunda-feira (9), o sistema de transporte coletivo retornou à normalidade, atendendo principalmente os estudantes da região. A rota do ônibus segue pelo acesso à hidrelétrica até a instalação final da estrutura da ponte.

“Estamos muito agradecidos. Ficamos esses últimos dias sem transporte. Hoje vou aproveitar que o ônibus voltou para ir ao mercado. Por enquanto está muito bom. Todas as crianças da nossa comunidade utilizam esse ônibus para ir e voltar da escola”, disse Rejane Silva, moradora da comunidade.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou a importância de um trabalho estrutural capaz de solucionar problemas históricos e garantir melhores condições de vida à população.

“Essa obra é importante para as famílias que moram nessa região e também irá fomentar uma rota histórica, já que essa estrada dá acesso ao Memorial Rondon, além do cemitério municipal. É com inteligência e responsabilidade que vamos elevar a qualidade de vida em nossa capital”, afirmou o prefeito.

Segundo o departamento de engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Porto Velho (Seinfra), a previsão é de que a ponte seja entregue nas próximas semanas.